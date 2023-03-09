أصدرت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، تقرير الربع الرابع من العام 2022 لأداء الميزانية العامة للدولة، إذ كشف التقرير أن النتائج الفعلية لميزانية عام 2022 سجلت إجمالي إيرادات بلغ 1.045 تريليون ريال، وإجمالي المصروفات 955 مليار ريال، والفائض 90.09 مليار ريال.

وكشف التقرير أن إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بلغت 317.97 مليار ريال، والمصروفات 363.65 مليار ريال، والعجز 45.68 مليار ريال.

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها، أن النتائج الفعلية لأداء الميزانية حتى الربع الرابع من عام 2022 جاءت كالتالي: الإيرادات 1.268 تريليون ريال، المصروفات 1.164 تريليون ريال، الفائض 103.8 مليار ريال.