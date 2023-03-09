أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم (الخميس) افتتاح مركز بيانات تجاري جديد من (الجيل الثالث) بالتعاون مع شركة مركز بيانات الخليج (GDH)، وهي شركة متخصصة في مراكز البيانات ومقرها دبي. وتهدف هذه المنشأة الجديدة إلى تلبية احتياجات مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية وتقديم خدمات سحابية متقدمة، مما يؤكد على النمو المستمر لكاوست وريادتها كوجهة للبحث العلمي والتقني من خلال جذب شركاء متميزين في تقنيات المستقبل.

وعلى الرغم من أن توفر خدمات تقنية المعلومات بات مطلبًا للشركات كي تستمر في عملها، إلا أن وجود فرق محلية من خبراء تقنية المعلومات ليس دائمًا خيارًا قابلاً للتطبيق. وأحد الحلول لهذه المعضلة هو استخدام الخدمات السحابية؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وتشير آخر التحليلات لوجود زيادة في نمو سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط. وهذه الزيادة مدفوعة بالحاجة إلى بيئات قوية لتقنية المعلومات يمكنها تقديم خدمات سحابية آمنة متوافقة مع ضوابط الهيئات الحكومية التي تصدر لوائح تحكم بقاء البيانات المحلية داخل بلد ما – أو داخل الخدمات السحابية لهذا البلد.

وقال مدير تقنية المعلومات في كاوست جيسون روس خلال حفل افتتاح المركز الجديد في التاسع من مارس لعام 2023 في مدينة الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي: «يسعدنا افتتاح مركز البيانات الجديد من الجيل الثالث في كاوست، والذي سيمكننا من تطوير الابتكارات الرقمية ودعم الأبحاث المتقدمة في الجامعة. فمن خلال أحدث المرافق التي توفرها شركة مركز بيانات الخليج، سنتمكن من معالجة وتخزين وتحليل كميات هائلة من بيانات برامجنا البحثية المتقدمة. وهذا سيمكننا من تسريع مبادراتنا البحثية، وتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة، ودفع الابتكار في مجالات متنوعة تغطي الطاقة وعلوم البيئة وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الحاسوبية».

يشار إلى أن شركة مركز بيانات الخليج هي التي قامت بتطوير مركز بيانات واحة السيليكون في دبي، وهو مرفق عالمي تم الانتهاء منه في عام 2014. وستعمل الشركة على إنشاء نموذج مشابه له في كاوست يضم مركز بيانات مرنا ومشتركا يخدم مختلف القطاعات، ويلبي احتياجات الجامعة وشركائها المقيمين في حرمها الجامعي فضلًا عن الشركاء من خارج الجامعة والشركات العالمية.

سيضم المبنى الذي تبلغ مساحته 27600 متر مربع مجموعة من المساحات المكتبية تبلغ 8000 متر مربع، مع طاقة استيعابية دنيا من تقنية المعلومات تبلغ 14.4 ميجاواط لعملائه في المستقبل. وستكون كاوست أول جامعة في المنطقة تمتلك مركز بيانات تجاري من الجيل الثالث داخل حرمها الجامعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مركز بيانات الخليج طارق الأشرم: «يوجد توجه سائد بين قادة الفكر في مجال تقنية المعلومات نحو تأجير مساحة مركز البيانات من الخبراء عوضًا عن بناء مراكز بيانات داخلية. سيلبي مركز بيانات كاوست الجديد بصفته مركز بيانات تجاريا محايدا احتياجات تخزين البيانات، فضلًا عن مرونته لاستيعاب مجموعة أوسع من مجمعات الأبحاث المستقبلية والشركاء الخارجيين».

يذكر أن هذه الشراكة بين كاوست ومركز بيانات الخليج هي من الشراكات المهمة للجامعة؛ لأنها ستلبي احتياجات مركز بياناتها بالإضافة إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي تتطلع إلى تخزين بياناتها القيمة في الجامعة والحفاظ عليها في بيئة آمنة.

سيساعد مركز البيانات أيضًا في تعزيز التعاون الدولي، مما يساهم في تنمية المعرفة واقتصاد الابتكار. كما سيدعم المشروع رسالة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) والتي في أولوياتها معالجة القضايا الملحة مثل استدامة الطاقة والبيئة وغيرها من العناصر الرئيسية لرؤية السعودية 2030.