شارك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم (الخميس)، في حفل وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في أولسان بكوريا الجنوبية، الذي تبلغ قيمته نحو 26 مليار ريال سعودي (7 مليارات دولار).

كما شارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، في الحفل مع جمع كبير من رؤساء الشركات والمسؤولين ومجتمع الصناعة والأعمال وشركاء أرامكو السعودية في كوريا الجنوبية.

وتم تطوير مشروع شاهين الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة (إس - أويل) التابعة لأرامكو السعودية، ويُعد جزءًا رئيسًا من إستراتيجية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات. وهي إستراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس أمين الناصر: «تشرفنا اليوم بحضور فخامة الرئيس يون إلى هذا الحفل التاريخي لوضع حجر الأساس لمشروع عملاق في الحجم ورائد من الناحية التقنية، فمشروع شاهين يُعد أحد أكبر استثمارات أرامكو السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ويمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمُضي قدمًا في توسُّع أعمالنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثّل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورنا بجمهورية كوريا».

ويُعد مشروع شاهين أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو السعودية بالتعاون مع (لوموس تكنولوجيز).