افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات، فرعها الجديد كليا، في مدينة الرياض، حي طويق، على طريق نجم الدين الأيوبي، وذلك مواصلةً للشركة في تعزيز شبكة فروعها، تنفيذا لإستراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الانتشار بصورة أوسع وأكثر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويأتي افتتاح «ذيب لتأجير السيارات» هذا الفرع وفقا للمعايير الهندسية التي تتميز بها كافة فروع الشركة، لتغطية جهة جيوغرافية جديدة مع توسع مدينة الرياض لشبكة فروع الشركة المنتشرة، وذلك لتلبية رغبات عملاء الشركة بمختلف شرائحهم، من أفراد وقطاع أعمال.

من جهته، قال المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى في شركة ذيب لتأجير السيارات بندر المنيع: «لدينا في «ذيب لتأجير السيارات»، التزام تجاه عملائنا بمختلف فئاتهم، وذلك بأن نكون بالقرب منهم، في مواقع السكن والعمل، حيث يأتي افتتاح فرعنا الجديد في حي طويق ليخدم شرائح المجتمع المختلفة وكذلك قطاع الأعمال في مختلف مجالاته».

وأشار بندر المنيع إلى أن اختيار الشركة لقيام هذا الفرع في حي طويق، على طريق نجم الدين الأيوبي، يأتي بعد دراسة الجدوى التي قامت بها الشركة والتي تناولت مختلف الجوانب، اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن موقع الفرع يتميز بعدة مزايا، أبرزها الموقع الإستراتيجي والكثافة السكانية، إضافة إلى توافر قطاع كبير من النشاط الاقتصادي والتجاري الذي يضمه حي طويق، الأمر الذي تطلب وجودنا في هذا المكان لخدمة عملائنا، بصورة مستدامة، موضحا أن الفرع الجديد مزود بمختلف طرازات السيارات التي تمتلكها «شركة ذيب لتأجير السيارات»، وأكد المنيع أن الشركة ستواصل افتتاح العديد من فروعها الجديدة، في المنطقة الوسطى وبقية مناطق المملكة.

وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات، محليا وخارجيا، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991، ليصل أسطولها حاليا إلى أكثر من 25 ألف سيارة.