أعلنت أمس مجموعة إيجس الدولية الرائدة في مجال الهندسة والاستشارات والعمليات متعددة التخصصات دخولها في اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة عمرانية السعودية للاستشارات المعمارية والهندسية.

ويقع المقر الرئيسي لعمرانية في الرياض، وتمتد خبرة الشركة لأكثر من 50 عامًا في ابتكار أماكن ذات قيمة دائمة لتحسين الحياة من خلال التصميم. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة بالغة الأهمية لكلا الشركتين، حيث يساهم في تعزيز التواؤم الجغرافي والتجاري في المنطقة، مما يخلق فرصة للاستفادة من بصمتهما وقاعدة عملائهما المشتركة للوصول إلى نطاق أوسع في السعودية ويعزز من موقفهما المشترك في المساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030.

ومنذ تأسيسها في عام 1973، عززت شركة عمرانية سمعتها القوية لنهجها الشامل والمتعدد التخصصات في العمارة والتخطيط الرئيسي والتصميم الحضري وهندسة المناطق الطبيعية، إضافة إلى خدمات هندسية أخرى. كما تفخر شركة عمرانية بالعمل مع مختلف عملائها في القطاعات الحكومية والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص وفي مختلف الكيانات الأخرى وذلك تقديم خدمات شاملة في مجالات التصميم ابتداءً من تقديم الدراسات التصورية للمشروع ووصولا إلى مرحلة تطوير التصميم والإشراف على المواقع الإنشائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجس لوران جيرمان: «مع انضمام عمرانية، ستعزز إيجس من مكانتها القيادية في مجالات خدمات التصميم والهندسة المعمارية الفاخرة في السعودية. لدينا رؤية مشتركة مع عمرانية لتصميم بيئات سياقية ومستدامة تثري جودة الحياة اليومية. نتطلع في إيجس بالترحيب بمنسوبي الشركة والعمل لتوحيد الجهود مع شركة قديرة في مجال الاستشارات الهندسية والمعمارية في السوق السعودي كعمرانية».

وشاركت عمرانية في العديد من المشاريع البارزة في جميع أنحاء السعودية، بما في ذلك قصر طويق وبرج المملكة ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي وحديقة الملك سلمان ومشاريع وزارة الإسكان المتعددة وبرج صندوق الاستثمارات العامة. وتم تكريم عمل عمرانية في مثل هذه المشاريع على نطاق واسع من خلال الجوائز الدولية للصناعة، بما في ذلك جائزة الآغا خان المرموقة للهندسة المعمارية.

كما علّق المؤسس والشريك الإداري لعمرانية باسم الشهابي بقوله: «في الذكرى الخمسين لتأسيسنا، نحن متحمسون للغاية لانضمامنا لمجموعة إيجس العالمية الرائدة، مما سيساهم بتحقيق أحلامنا وتطلعاتنا عبر توحيد الجهود واستخدام خبراتنا المشتركة والتي ستمكننا من تسليم مشاريع معمارية وتصاميم هندسية على مستوى عالمي. تعمل إيجس وعمرانية معًا منذ عام 2013 وستتيح هذه الخطوة لكلانا بتقديم الأفضل لعملائنا ومنسوبينا».

وبهذا الاندماج، سيضاف أكثر من 700 متخصص محترف من عمرانية، ومن المتوقع أن ينمو عدد موظفو إيجس في منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من 3000 موظف. وقد أعلنت إيجس اتفاقية للاستحواذ على شركة التصميم المبتكرة متعددة التخصصات U + A ومقرها في دبي في نوفمبر من العام الماضي. إضافةً إلى ذلك، حصلت إيجس على جائزة «شركة الاستشارات متعددة التخصصات لعام 2022»، من جوائز الشرق الأوسط للاستشاريين (Middle East Consultants Awards).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيجس في الشرق الأوسط وجنوب آسيا علاء أبو صيام: «ستدعم معرفة العمرانية الواسعة بالسوق المحلي ونهجها المبتكر في الهندسة والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية التطور السريع لإيجس كشريك مفضل لعملائنا في السعودية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في كل من مشاريعنا. نتطلع إلى العمل مع عمرانية لتوسيع الفرص بشكل هادف لفرقنا المشتركة للنمو، والاستمرار في الفوز وتنفيذ المشاريع التحويلية لعملائنا».

وتلعب إيجس دورا رياديا مهما في بعض المشاريع الضخمة في السعودية من خلال العمل مع عملاء مميزين من ضمنهم الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيوم وشركة مشاريع الترفيه السعودية وشركة القدية للاستثمار والبحر الأحمر الدولية وشركة السودة للتطوير الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة داون تاون السعودية وشركة الخطوط الحديدية السعودية وشركة مطارات الرياض وغيرهم.

الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق في النصف الأول من عام 2023، تخضع لاستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يشار إلى ان مجموعة إيجس هي شركة دولية نشطة في قطاعات الاستشارات، وهندسة البناء، وخدمات النقل. تعمل الشركة على إنشاء وتشغيل بنى تحتية ومبانٍ ذكية قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية. كما تعمل على المساعدة في تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازناً واستدامة ومرونة. من خلال عملياتها في 120 دولة، تضع Egis خبرة موظفيها البالغ عددهم 16,000 موظف تحت تصرف عملائها لتطوير ابتكارات حديثة متاحة لجميع المشاريع. من خلال نشاطاتها الواسعة النطاق، تعتبر إيجس لاعبًا مركزيًا في التنظيم الجماعي للمجتمع والبيئة المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء العالم.

تعمل إيجس حاليًا في 13 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتستكمل أكثر من 500 مشروع في 15 دولة في المنطقة وتوظف أكثر من 1250 موظفًا. تعد إيجس لاعبا رئيسيا في هندسة البنية التحتية، والاستشارات، وإدارة المشاريع، والعمليات في الشرق الأوسط. كما ساهمت الشركة في بعض من أكبر المطارات والسكك الحديدية والمياه والتنقل الحضري وخطط التنمية الحضرية في المنطقة. تشارك إيجس الحكومات والمدن والهيئات الصناعية والمجتمعات والشركات الخاصة لدعم التنمية والنمو السريع لمنطقة الشرق الأوسط، كما تطمح باستمرار لتشجيع وممارسة التنمية المستدامة التي تدعم حاجات المجتمعات.