شارك وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لمشاريع التخصيص محمد بن عبدالله الجدعان اليوم (الأربعاء)، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيئول.

وأكد الجدعان عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.

وقال وزير المالية خلال مشاركته: «إن السعودية اعتمدت إطارًا حديثًا لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند على أفضل الممارسات الدولية».

وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص أخيرًا، إلا أنها حققت خلالها أهدافًا مهمة، مشيراً إلى أن السعودية لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف الجدعان أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية نحو 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.

وبيّن أن مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، توفر فرصًا واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.