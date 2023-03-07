كشفت شركة التوكيلات العالمية للسيارات رسميا عن شراكتها للموسم الثالث على التوالي مع سلسلة سباقات السيارات الكهربائية على الطرق الوعرة بحضور ممثلي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية والمهتمين برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.

وتأتي شراكة التوكيلات مع فريق اندريتي تأكيداً للعلاقة التي بدأت منذ العام 2021، والتي تتوافق مع أهداف بطولة إكستريم إي، لتشكل تحالفا سعوديا عالميا يهدف لزيادة الوعي حول التأثير السلبي لتغيير المناخ وتأثيره على النظم البيئية في جميع أنحاء العالم، مع استخدام سباقات السيارات الكهربائية لتسليط الضوء على العوامل التي تهدد البيئة من تغير المناخ ولتشجيع الحلول الإيجابية لحماية مستقبل البيئة.

وبخبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، تقوم شركة التوكيلات العالمية للسيارات، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل، بتوفير أفضل المنتجات والخدمات بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك 41 فرعاً حول المملكة تساهم بتحقيق التميز التشغيلي والشراكة الوثيقة مع الشركات المصنعة وهي تدعم بشكل مباشر وكبير نشاطات رياضة السيارات من مختلف الأوجه ومنها جولات بطولة «إكستريم اي العالمية».

وعبر المهندس محمد صلاح عبدالجواد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التوكيلات العالمية للسيارات عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: «يسرنا ويشرفنا تكوين الشراكة مع أندريتي، الفريق المتميز في سباقات السيارات»، مبديا إعجابه بالجهود العظيمة التي يبذلها الفريق وإدارته عبر برنامج «إكستريم إي» لجذب الانتباه لآثار الاحتباس الحراري، وإيجاد حلول نقل بديلة مثل السيارات الكهربائية. وأضاف: نفخر بشراكتنا مع الفريق في الموسم الثالث ونأمل أن يكون لنا دور فعال في جذب الانتباه لاستخدام مصادر الطاقة البديلة لتقليل التلوث البيئي، خلال فعالية صحراء «إكس بريكس» في نيوم.

واختتم حديثه قائلاً: «ستطلق التوكيلات العالمية للسيارات برنامجا اجتماعيا محوريا متزامنا مع يوم الأرض لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها».

وسيشارك كل من السائقين «كاتي مونينج» و«تيمي هانسن» خلف مقود سيارات «أندريتي التوكيلات إكستريم إي» للموسم الثالث بالسباق الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية في نيوم خلال فعالية صحراء «إكس بريكس» يومي 11 و12 مارس.

وبهذه المناسبة، صرح مايكل أندريتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أندريتي أوتوسبورت» قائلاً: لقد كانت شركة التوكيلات العالمية جزءًا من رحلة «إكستريم إي» منذ البداية، ويسعدنا أن تنمو علاقتنا لتكوين شراكة «أندريتي التوكيلات إكستريم إي»، لأنها تشكل شراكة قوية لشركتنا بهدف تبادل قيمنا وقيم «إكستريم إي»، ومن الواضح أن شركة التوكيلات تتفهم وتدعم الحاجة إلى التغييرات الإيجابية للاستدامة البيئية والإجتماعية.

بدوره، قال روجر غريفيث مدير فريق «أندريتي التوكيلات إكستريم إي»: خلال الحدث الأول للموسم الثالث من إكستريم إي، من المثير جدًا أن نعلن أننا سننافس، بدءًا من المملكة العربية السعودية في نيوم أكس- بريكس، باسم أندريتي التوكيلات إكستريم إي. الشراكة الجديدة، التي ولدت في البداية من علاقة عمل ولكنها تطورت بسرعة إلى صداقة قوية، تجلب فصلًا جديدًا مثيرًا لمغامرتنا في إكستريم إي. كانت المملكة العربية السعودية الجولة الافتتاحية للموسمين الأولين وأنتجت أيضًا بعض السباقات المثيرة بشكل لا يصدق، ناهيك عن المناظر الطبيعية الرائعة التي تقدمها المملكة. كفريق واحد، كان هناك الكثير من العمل الذي تم القيام به خلال التحضير ليس فقط لهذا الحدث الأول ولكن أيضًا لبقية الموسم. أعلم أن كلاً من كاتي وتيمي متحمسان لخوض السباق مرة أخرى في اندريتي التوكيلات أوديسي 21 الجديدة ولدينا جميعًا توقعات عالية لهذا الموسم.