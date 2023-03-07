نظم معهد نستله للتغذية ورشة عمله التاسعة والتسعين لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض، واجتمع خلالها نخبة من خبراء الرعاية الصحية في مجالات العلوم السريرية والبحوث وطب الأطفال من دول عدة خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير في فندق هيلتون الرياض لبحث أحدث التوجهات المستقبلية لتغذية الأطفال.

وأقيمت ورشة العمل بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأطفال والجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة لخلق حوار مفتوح بشأن آخر الأبحاث والدراسات والتطورات في مجال تغذية الأطفال بين أفضل الخبراء من المنطقة والعالم.

وتناولت المناقشات موضوع «المشهد المتغير لتغذية الأطفال»، وشارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين والمتحدثين الرئيسيين من السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وبولندا والفلبين وسويسرا.

وتضمّن جدول أعمال اليوم الأول جلسات عدة ناقش المشاركون فيها مواضيع تغذية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وانعكاساتها على الصحة مدى الحياة، وآخر المستجدات المتعلقة بالحساسية الغذائية، وميكروبيوم الأمعاء وتأثيره على صحة الإنسان من الطفولة إلى البلوغ. وتناولت جلسات اليوم الثاني التوجهات العالمية الجديدة للتغذية، وموضوعات البحوث المستقبلية، والتطورات التقنية، والممارسات السريرية.

معهد نستله للتغذية هو مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1981 للارتقاء بعلوم التغذية، وعرض مستجداتها، وتوفير المعارف المتعلقة بها لأخصائي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.