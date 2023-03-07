أطلقت «الوطنية للإسكان» مشروع دار خزام، أحد مشاريع المرحلة الأولى من ضاحية خزام في مدينة الرياض لمستحقي الدعم السكني، بالشراكة مع شركة دار للتطوير العقاري، وضمن الجهود المبذولة بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة والسعي في تقديم خيارات متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية.

‏ويُوفّر مشروع دار خزام 270 وحدة سكنية على مساحة تجاوزت 27 ألف متر مربع، بشقق عصرية تم تصميمها وفق أعلى معايير جودة الحياة وبمساحات سكنية راوحت ما بين 139 – 176 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 350 ألف ريال.

‏ويُعد المشروع امتدادًا لجهود «الوطنية للإسكان» في توفير مشاريع حيوية ذات طابع حضاري ومميز داخل ضواحي ومجتمعات متكاملة الخدمات والمرافق، ويأتي ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية المناسبة للقدرات الشرائية.

‏يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري في السعودية، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.