حصلت شركة ذيب لتأجير السيارات على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 Great Place To Work، في المملكة العربية السعودية، حيث أحرزت بموجبها الشركة المركز الرابع عشر، ضمن كبرى الشركات، على مستوى المملكة، وذلك نتيجة لما تتمتع به الشركة من بيئة عمل مثالية ومحفّزة، توفر من خلالها نطاق عمل جاذب لمنسوبيها، كما توفر أيضا تجربة مثالية لعملاء الشركة، عبر مختلف شبكة فروعها المنتشرة بعدد من مدن ومحافظات المملكة.

وتسلم الجائزة مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة مشعل بن عبدالعزيز الغامدي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، يوم 16 فبراير 2023، في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، بحضور عدد كبير من الشخصيات وقيادات الأعمال من مختلف القطاعات.

وتعليقا على ذلك، قال مشعل الغامدي: «حصول «ذيب لتأجير السيارات»، على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023/2022 في المملكة والمركز الرابع عشر، ضمن كبرى الشركات، يعتبر بمثابة تتويج لجهود الشركة في مجال عملها، وتميزها وريادتها في قطاع الشركات على مستوى المملكة، وتفوقها في مجال بيئة الأعمال، وأن الشركة عازمة على الحفاظ على هذه المكانة المرموقة، والتي أهلتها للحصول على هذه الشهادة التي تزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي وينعكس على رضاء العملاء».

وأشار الغامدي إلى أن حصول «ذيب لتأجير السيارات»، على هذه الجائزة من شأنه أن يعمل على تحفيز موظفي الشركة لرفع مستوى أدائهم وزيادة كفاءة التشغيل في كافة فروعها، إلى جانب تعزيز مكانها كشركة رائدة على مستوى المملكة، في مجال تأجير السيارات، حيث تمثل الجائزة امتدادا لحصول الشركة على العديد من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية، منها نيلها شهادات الآيزو في مختلف النطاقات: ISO9001:2015 - نظم إدارة الجودة ISO45001:2018 - إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO14001:2015 - نظم الإدارة البيئية.

وتعد شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات، محليا وخارجيا، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991، ليصل أسطولها حاليا إلى أكثر من 25 ألف مركبة.