نظمت شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس-بنز في المملكة، أخيراً، عرضاً مميزاً لسيارات مرسيدس-بنز في مطل البجيري، الواقع في المدينة التاريخية بالدرعية، الذي يعتبر من أحد أهم المعالم التراثية في المملكة.واشتمل العرض الفريد من نوعه على مجموعة من السيارات الجديدة التي تم طرحها، أخيراً، في السوق السعودي من بينها سيارات (Mercedes-AMG SL 55)، و(Mercedes-AMG G 63 4x4²) و(Mercedes-Maybach GLS 100th Edition) ذات الإصدار والعدد المحدود، كما شمل العرض مجموعة من السيارات الأخرى؛ منها سيارتا (Mercedes-Maybach S-Class) الفاخرة، و(EQS) الكهربائية بالكامل.وكشفت شركة الجفالي للسيارات الستار عن (Concept EQG) النموذج الكهربائي لـG-Class، التي تعتبر أيقونة سيارات مرسيدس-بنز للطرق البرية والوعرة.وعن هذه الفعالية، قال رئيس التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات باسم ولي: «نالت منطقة مطل البجيري التاريخي الكثير من الاستحسان والإعجاب لدينا بسبب جماله وروعته وهويته التي تحكي قصة حقبة مهمة من تاريخ المملكة، وشهادتها عبر العصور على سباق المملكة نحو المستقبل، كما أننا نقدر كثيراً جميع الجهود التي بُذلت للحفاظ على هذا الموقع الرائع وإتاحة الفرصة لنا للفخر بهذا الإرث الجميل».وأضاف: «إننا نسعى دائماً، لخلق فعاليات مميزة وممتعة ترتقي إلى معايير شركة مرسيدس-بنز العالمية في علاقتها مع عملائنا وخبراء السيارات المرموقين في المملكة، كما تعتبر هذه الفعالية هي الأولى من نوعها التي يتم فيها عرض مجموعة رائعة وفريدة بهذا الحجم من سيارات مرسيدس- بنز في المملكة، وسوف تكون دافعاً قوياً للاستمرار في إقامة فعاليات أخرى في باقي مدن المملكة خلال الفترة القادمة».