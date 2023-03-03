حسم 32,512 ناخبا وناخبة في جدة نتيجة سباق انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة خلال الانتخابات التي اختتمت أمس (الخميس)، والتي عقدت لأول مرة إلكترونيا بشكل كامل، وبلغ إجمالي الأصوات 41,591 صوتا.

وفاز كافة أعضاء مجموعة «التضامن» في الانتخابات بالمراكز الأول والثاني والرابع، وتحتوي المجموعة الواحدة على 3 أعضاء كحد أقصى. ووعد أعضاء المجموعة الفائزة الناخبين ومجتمع جدة بالعمل على توحيد الجهود لإتقان العمل بما ينعكس إيجابا في خدمة الوطن، بعد دراسة أهداف الرؤية الطموحة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الاستدامة لتحقيق النمو بما يعزز مكانة جدة اقتصاديا ويزيد قدرتها على المنافسة دوليا.

وظفر 7 مترشحين جميعهم من الرجال بالمقاعد الفائزة، إذ حل في المركز الأول في قائمة الفائزين بانتخابات الغرفة للدورة الجديدة سعد العتيبي بعدد «9197» صوتاً، والثاني فهد القثامي بعدد «8123» صوتاً، والثالث ماجد البقمي بعدد «4909» أصوات، والرابع ماجد سالم الحربي بـ«4730» صوتاً، والخامس ماجد محمد الحربي بعدد «1970» صوتاً، والسادس عماد العبود بعدد «1848» صوتاً، والسابع عبدالله الحارثي بـ«1735» صوتاً.

وكان 39 مترشحا بينهم 3 مترشحات تسابقوا خلال الفترة الماضية للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة 23 التي ستستمر 4 سنوات.

وسجلت الانتخابات حضورًا مميزًا للناخبين، وظهور نتائج الانتخابات بصورة إلكترونية وسريعة أمام الحضور في موقع عقد الانتخابات بموقع الغرفة الرئيسي، بإشراف لجنة انتخابات غرفة جدة التابعة لوزارة التجارة.