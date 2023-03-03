كشف رصد أجرته «عكاظ» أن المصارف المحلية باعت نحو ربع تريليون ريال من النقد الأجنبي في شهر يناير الماضي، إذ بلغت قيمة النقد الأجنبي المباع إلى مصارف خارج المملكة مصنفة كـ«طرف ثالث» نحو 241.08 مليار ريال، كأعلى مستوى تاريخي، ويفصلها عن حاجز الربع تريليون نحو 8.92 مليار ريال فقط.وفقاً لرصد «عكاظ»، فإن مبيعات النقد الأجنبي من المصارف المحلية ارتفعت بنسبة 94.36% على أساس سنوي، إذ بلغت مبيعات النقد في شهر يناير لعام 2022 نحو 124.04 مليار ريال، بزيادة قيمتها 117.04 مليار ريال. واستحوذت مبيعات النقد الأجنبي إلى المصارف في الخارج على 65.96% من إجمالي مبيعات النقد الأجنبي التي تبلغ قيمتها نحو 365.48 مليار ريال.ويبلغ عدد المصارف المحلية المرخصة 10 بنوك ومصارف، جميعها مدرجة في سوق الأسهم.تصنف مبيعات النقد الأجنبي إلى صنفين؛ الأول يختص بالمبيعات المنسوبة لأغراض محددة، كـ«تمويل الواردات، والمقاولين الأجانب لـ(استيراد السلع، وأغراض أخرى)، والتحويلات الشخصية (سعوديين، وغير سعوديين)، والسفر إلى الخارج، والاستثمارات بالخارج»، وبلغت قيمة المبيعات المنسوبة لأغراض محددة نحو 34.73 مليار ريال.فيما يختص الصنف الثاني بمبيعات المصارف لجهات أخرى تصنف كطرف ثالث، وتشمل «الصيارفة، الجهات الحكومية، البنك المركزي، الوزارات والبلديات، عملاء في المملكة، مصارف داخل المملكة، مصارف خارج المملكة»، وبلغت قيمة المبيعات في شهر يناير الماضي نحو 330.75 مليار ريال.رغم ارتفاع مبيعات المصارف من النقد الأجنبي إلى المصارف الأجنبية كأعلى مستوياتها الشهرية تاريخياً، إلا أن إجمالي مشتريات المصارف من النقد الأجنبي بلغت قيمتها 366.19 مليار ريال في شهر يناير الماضي؛ منها 237.22 مليار ريال من المصارف الأجنبية، و65.14 مليار ريال من البنك المركزي السعودي (ساما)، و34.32 مليار ريال من عملاء المصارف، و29.04 مليار ريال من المصارف المحلية، فيما بلغت قيمة مشترياتها 463 مليون ريال من المصادر الأخرى.ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة بنحو مليار ريال خلال شهر يناير 2023، لتصل إلى 511.3 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر 2022.وانخفضت موجودات البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة 11.6 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي لتبلغ نحو 1.92 تريليون ريال.