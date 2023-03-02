شهد عالم العطور حدثاً تداوله المهتمون في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اقتبس أحد البراندات العالمية المعروفة فكرة البراند السعودي «لافيرن» فاستخدم طريقة لافيرن كحل مبتكر يضفي الثقة على طلب العطور «أون لاين»، التي تتمثل في وضع عينة تجريبية مرفقة مع العطر، بإمكانك تجربتها، واسترجاع العطر إن لم يعجبك بطريقة تحترم اختلاف الأذواق، وتوليها قدراً كبيراً من الاهتمام.

فقد نشر البراند إعلاناً يخبر عملاءهم عن استخدامهم طريقة العينة وخدمة الاسترجاع، في حدث يدل على أن السعوديين بشكل عام و«لافيرن» بشكل خاص يقودون العالم بأفكار إبداعية سباقة، تشق الطريق وتجعل الآخرين يتبعونه، وتلك إحدى ثمار رؤية 2030 التي تستهدف ريادة العالم بالابتكار والإبداع.

من جانب آخر، فوجئ عملاء لافيرن بعبارة «sold out» تزاحمهم في الموقع، فقد نفدت الكميات العطرية، بسبب الإقبال الهائل على عطور الشركة، التي كانت منذ ظهورها في عالم العطور سباقة للإبداع العطري، ومزج المكونات النادرة، ورفع مستوى جودة العطور من جانب، وجودة خدمة العملاء من جانب آخر.

فقد عودت «لافيرن» عملاءها على جودة عالية في العطور، ابتداء من مكونات العطر وانتهاء بطريقة التغليف، ومحتويات الباكج المميزة التي تتمثل في نصوص أدبية تلامس قلب العميل، مروراً بطريقة التعامل مع العملاء التي تتمثل في فريق خدمة عملاء سريع، ومبادر، ويحترم العميل، ويوليه أكبر قدر من الاهتمام.

فقد اعتنت «لافيرن» بلغتها، وطريقة تعاملها، حيث اعتبرت العملاء كأصدقاء في رحلة الإبحار في عالم العطور، فالمسألة ليست مجرد عطور بل ثقافة رفيعة.

وقد استمر نفاد الكمية لمدة شهر أو أكثر، مما جعل العملاء يتساءلون عن السبب الفعلي لهذا الغياب.

والحقيقة أن لافيرن تخطط منذ فترة لعديد من المفاجآت، التي ستبدأ في الأيام القادمة، سواء على مستوى هوية الشركة، وطابعها الثقافي، ولغتها، وشعاراتها الأدبية، أو على مستوى المنتجات العطرية، التي ستكون مبهرة للعملاء، لترضي تطلعاتهم وشغفهم العطري.

حيث ستكون الأيام القادمة، كما يقول منسوبو الشركة، أياماً مليئة وحافلة بالمفاجآت التي تهدف لإرضاء العملاء أولاً، ولإثراء عالم العطور ثانياً، بشكل يرفع من مستوى السوق وخدماته وجودته.

موقع عطور لافيرن https://laverne.com/.