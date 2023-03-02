أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس) نشرة التجارة الدولية للسعودية للربع الرابع من عام 2022، وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م (342.4 مليار ريال) مقابل (321.9 مليار ريال) خلال الربع الرابع من عام 2021، وذلك بارتفاع مقداره 20.5 مليار ريال بنسبة 6.4%.

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الرابع عام 2022 بلغت 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2021، وذلك بارتفاع مقداره 31.7 مليار ريال بنسبة 13.2%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الرابع عام 2022م (71.1 مليار ريال) مقابل (82.2 مليار ريال) خلال الربع الرابع عام 2021، وذلك بانخفاض مقداره 11.1 مليار ريال وبنسبة 13.5%.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للسعودية خلال الربع الرابع عام 2022م (193.0 مليار ريال) مقابل 148.6 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2021، وذلك بارتفاع مقداره 44.4 مليار ريال وبنسبة 29.9%.

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