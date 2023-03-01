يعد مصنع إل جي-شاكر للمكيفات المتواجد على أراضي المملكة العربية السعودية، المصنع الوحيد الموجود في دولة عربية وواحد من 11 مصنعا عالميا لتصنيع مكيفات الهواء عالية الكفاءة، ويُعد مركزاً لإمداد حلول الهواء التجارية والسكنية. يذكر أن إل جي- شاكر تعتبر من عمالقة حلول الهواء في السوق الإقليمية والعالمية.

ويعكس المصنع، الذي يُساهم في دعم قطاع الصناعة المحلية في المملكة العربية السعودية، جهود إل جي-شاكر المتواصلة لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز أساسي للصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.