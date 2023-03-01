أعلنت «زين السعودية»، المزود الرائد للخدمات الرقمية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «سيسكو»، للتعاون في تطوير أتمتة شبكات الاتصالات ورفع جودة الخدمات الرقمية. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركتها في فعاليات «المؤتمر العالمي للجوال» (MWC23)، الذي انعقد في مدينة برشلونة من 27 فبراير حتى 3 مارس.

ومن خلال هذه المذكرة، ستعمل «زين السعودية» و«سيسكو» معاً على تطوير مخطط أتمتة، يهدف إلى تبسيط العمليات اليومية لشبكة الاتصالات، بما في ذلك صيانة النظام ومراقبته وتحسين أدائه عبر استخدام تقنيات فائقة التطور، وذلك بهدف تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتمكين المجتمع من الاستفادة من أسلوب حياة أكثر ذكاء باستخدام التقنيات المتقدمة؛ لتكون «زين السعودية» الشريك الرقمي المفضل لعملائها في قطاعي الأعمال والأفراد.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، ذكر الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» المهندس عبدالرحمن المفدى: «أن التوسع في استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G)، والزيادة الكبيرة في الأجهزة المتصلة بالشبكة، والاستهلاك المتزايد لخدمات المحتوى، أدى إلى الضغط بشكل متزايد على الشبكات، ويُشكل تعاوننا مع سيسكو خطوة هامة لمواكبة هذا التطور وتسريع رحلة التحول الرقمي». وأضاف: «تتماشى مذكرة التفاهم هذه مع استراتيجيتنا، والتي تهدف للابتكار، وتقديم تجارب رقمية متكاملة لعملائنا، بالإضافة لتعزيز تجارب العملاء في جميع أنحاء المملكة، ما يُسرّع من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».

بدوره، قال نائب الرئيس لتزويد الخدمات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «سيسكو» آدم ماكهيل: «إن نهج سيسكو القائم لأتمتة الشبكات، مع واجهة استخدام مستقلة لبرمجة التطبيقات المفتوحة وتنسيق الخدمات، سيساعد زين السعودية على تبسيط العمليات وتقديم الخدمات بسرعة أكبر في مختلف المراحل. وبذلك، ستتمكن زين السعودية من تحسين جودة خدماتها والاستمرار في تقديم تجربة عملاء متميزة عبر النطاق العريض، من خلال خدمات موثوقة وعالية السرعة».