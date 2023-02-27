أوضحت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

محمد بن عبدالله القويز - رئيساً، يوسف بن حمد البليهد - نائباً للرئيس، خالد بن عبدالعزيز الحمود - عضواً، الدكتور وليد بن محمد العيسى - عضواً، عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن - عضواً.

وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها. كما قدمت الهيئة شكرها لعضوي المجلس السابقين أحمد بن راجح الراجح، وخالد بن محمد الصليع على ما بذلاه من جهود خلال عضويتهما في المجلس ومساهماتهما في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

هذا ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث يضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به. كما تتوافر في أعضاء المجلس خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.

وقدمت الهيئة في بيانها أخلص الدعاء للمجلس الجديد أن تكلل أعماله وجهوده بالنجاح والتوفيق.