تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) ليتداول دون مستوى 10 آلاف نقطة، وأغلق المؤشر عند مستوى 9995 نقطة، كأدنى إغلاق منذ نحو عامين، ليواصل المؤشر تراجعاته لليوم السابع على التوالي.

وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم (الإثنين) على تراجع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 9995 نقطة (- 57 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.

وتراجع المؤشر في 7 جلسات نحو 5.47% فاقدا نحو 578.26 نقطة.

وحتى الآن أعلنت نحو 50 شركة نتائجها السنوية للعام الماضي 2022، وينتظر إعلان 173 شركة خلال شهري فبراير ومارس القادمين.

وفي سياق متصل بسوق الأسهم، أعلنت شركة الكابلات السعودية تأجيل جلسة إجراء إعادة التنظيم المالي، وبينت أن الدائرة قررت رفع الجلسة وتحديد موعد الجلسة القادمة في 13 مارس القادم.