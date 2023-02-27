أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبة المقررة على شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة مدى سيرف لمخالفتها نظام المنافسة عبر حجب المعلومات ومنع مأموري الضبط القضائي من أداء مهماتهم الموكلة إليهم.

ووفقا لهيئة المنافسة، تعود تفاصيل القضية إلى أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة خلال أزمة كورونا، من خلال الحد من تدفق السلع والخدمات للسوق أو الامتناع عن التعامل فيها، وافق مجلس إدارة الهيئة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبناء عليه زار مأمورو الضبط والمحققون الشركة لمباشرة مهماتهم، فامتنعت المنشأة من تمكينهم من أداء مهماتهم الموكلة إليهم.

وبينت الهيئة، أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بمعاقبة شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة لثبوت انتهاكها نظام المنافسة، وتغريمها 13 مليون ريال مع نشر القرار على نفقتها، مبينة أنه صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار.