تشارك مجموعة stc في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 في مدينة برشلونة حيث تستعرض المجموعة أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية، إضافة إلى مسيرتها في التحول الرقمي في المملكة وأحدث الحلول الرقمية التي تقدمها لمختلف القطاعات.

وخلال شراكة مجموعة stc الاستراتيجية مع المؤتمر العالمي للجوال MWC 2023 الذي تستضيفه مدينة برشلونة من 27 فبراير إلى 2 مارس، ستركز stc على استعراض أحدث المنتجات والخدمات الرقمية وتسلط الضوء على أبرز الحلول والتقنيات العالمية المبتكرة.

كما تستعرض المجموعة بجناحها المشارك أحدث التقنيات والحلول الرقمية، التي تشمل عرضا لرحلة التحول الرقمي التي تتضمن الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والتقنيات التي تعتمد على شبكة الـ5G والحلول الطبية الرقمية والموانئ الذكية وغيرها. وستشهد stc خلال المؤتمر، توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، إضافة الى مشاركة عدد من التنفيذيين في مجموعة stc في الجلسات الحوارية.

يناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات عموماً ومستقبل صناعة المحمول في العالم، وسبل تطويرها، كما يستعرض أحدث ما توصلت له التقنيات والمنتجات والحلول الرقمية، ويشارك في المؤتمر كبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات، والعديد من الخبراء العالميين والمسؤولين الحكوميين.

وتقدم مجموعة stc في المؤتمر العالمي تجربتها ونجاحها في رحلة التحول الرقمي، كونها قائدة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، كما ستبحث المجموعة خلال مؤتمر الجوال العالمي المقام ضمن فعاليات المؤتمر عددا من الفرص الاستثمارية في التقنية داخل المملكة واستكشاف مجالات التعاون مع الشركاء العالميين.