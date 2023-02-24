كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على التقارير السنوية لـ8 بنوك أن متوسط ربحية الموظف الواحد في البنك تعادل 947,751 ريالاً خلال العام الماضي 2022،، إذ ارتفع متوسط ربحية كل موظف بنسبة 18.76% مقارنة بالعام قبل الماضي 2021.سجل العام الماضي 2022، دخول 4175 موظفاً جديداً في القطاع البنكي إلى سوق العمل، ليصبح إجمالي عدد العاملين في القطاع 61,187 موظفاً وموظفة، بزيادة نسبتها 7.32% في عدد الموظفين العاملين في القطاع الخاص.وأظهر رصد «عكاظ» أن إجمالي ارتفاع أرباح 8 بنوك سعودية؛ ممثلة في مصارف وبنوك «الراجحي، الإنماء، ساب، الجزيرة، الأهلي، البلاد، الفرنسي، الرياض» أعلنت نتائجها المالية المفصلة بنهاية العام الماضي، سجلت 6 بنوك منها ارتفاعا في عدد الموظفين، فيما تقلص عدد الموظفين في بنكي «ساب، والأهلي» اللذين شهدا خلال الفترة الماضية عمليتي اندماج «البنك الأول في ساب» و«بنك سامبا في الأهلي».وانخفض عدد الموظفين في بنك «ساب» بنسبة 4.04% بخروج نحو 203 موظفين، فيما غادر نحو 7.06% من موظفي بنك الأهلي بخروج نحو 1209 موظفين.سجل مصرف الراجحي أعلى نسبة وعدد توظيف للعاملين فيه، إذ بلغ عدد الموظفين المنضمين خلال العام الماضي إلى البنك نحو 4886 موظفاً وموظفة، بنسبة ارتفاع 32.4%، ليبلغ إجمالي العاملين فيه نحو 19,964 موظفاً، بعد أن كان عددهم في عام 2021 نحو 15,079 موظفاً.وحل مصرف الإنماء ثانياً، إذ ارتفع عدد العاملين فيه بنسبة 12.07% بدخول نحو 396 عاملاً إلى البنك خلال العام الماضي، ليصبح مجموعهم 3676 موظفاً.بلغت ربحية البنوك الثمانية التي أعلنت نتائجها المالية المفصلة للعام 2022 نحو 57.99 مليار ريال للعام الماضي 2022، بزيادة الأرباح بقيمة 12.49 مليار ريال، بما يعادل صعودها بنسبة 27.46%.وكانت كافة البنوك المحلية العشرة قد أعلنت نتائجها المالية السنوية، باستثناء بنكين لم يعلنا النتائج المفصلة، وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك العشرة نحو 62.57 مليار ريال، بزيادة نسبتها 28.39% بما يعادل ارتفاع الأرباح بقيمة 13.83 مليار ريال.ويبلغ متوسط ربحية الموظف الواحد في البنوك الثمانية التي أعلنت نتائجها نحو 947,751 ريالا، ليرتفع متوسط ربحية الموظف الواحد خلال العام الماضي بنسبة 18.76% بعد أن كان متوسط ربحية الموظف الواحد نحو 798,009 ريالات في 2021.رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في بعض البنوك المحلية خلال شهر فبراير الجاري، إذ ارتفعت نسبة المستثمرين في بنك البلاد بنسبة 0.09%، فيما ارتفعت نسب ملكيتهم في بنكي (العربي، والرياض) بنسبة 0.03%.وانخفضت ملكيتهم في مصرف الإنماء بنسبة 1.29%، و0.16% في الجزيرة، والأهلي بنسبة 0.11%، وبلغت نسبة الانخفاض في الراجحي 0.07%، أما بنك «ساب» فبلغت نسبة التراجع 0.03%، و0.02% في السعودي الفرنسي.وتظهر «تداول» ملكية المستثمرين الأجانب، إضافة لإظهار ملكية الأجانب (الإستراتيجيين)، ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب في معظم الشركات 49%، فيما يرتفع الحد إلى 60% بالشركات التي يتملك بها الأجانب بشكل إستراتيجي.