في خطوةٍ جديدةٍ لـ«أسواق التميمي» -إحدى أبرز سلاسل الأسواق الأكثر نموًّا وتطورًا في مجال التجزئة الغذائية بالمملكة العربية السعودية-، افتُتِحَ صباح الأربعاء الماضي، 15 فبراير 2023، متجرٌ جديدٌ في مدينة الظهران، وتحديدًا في حي أجيال الذي يمتاز بالتخطيط العمراني المميَّز والمُواكب لنمط الحياة الحديث، بحضور القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران ديفد إدجينتون، ووكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي، ونائب رئيس التميمي القابضة فواز التميمي، ورئيس شركة التميمي للتجارة والصيانة فهد التميمي، والعضو المنتدب لأسواق التميمي عبد العزيز التميمي، والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي بوبي راجيندران، ومدير إدارة التسويق والمسؤولية المجتمعية في مجموعة التميمي يزيد التميمي.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا كثيفًا من سُكان ورواد المنطقة، الذين اطلعوا بدورهم على أحدث عروض «أسواق التميمي» المطروحة بمناسبة الافتتاح، وخوض رحلة تسوُّقٍ متكاملة الخدمات والجودة في الفرع الجديد الممتد على مساحةٍ شاسعةٍ تبلغ 3,347.78 متر مربع، علاوة على التعرُّف على منتجات «أسواق التميمي» الحصرية المُستوردة من علامات Safeway, sainsbury’s, signature select.

وبمناسبة الافتتاح، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«أسواق التميمي» بوبي راجيندران عن فخره واعتزازه بالطاقات السعودية التي تزخر بها إدارة «أسواق التميمي»، والذين كرَّسوا جهودهم لمَدّ اسم الشركة في كافة أنحاء المملكة؛ لتصل اليوم إلى قلب حي أجيال الواقع بمدينة الظهران بعد جهود كثيفة من طاقم العمل الذين بذلوا كل ما في وِسعهم لتجهيز مرافق المتجر في مدة قياسية لا تتجاوز 80 يومًا، مُعتبرًا افتتاح الفرع الجديد في هذا الموقع المميَّز سيشكّل إضافةً نوعيةً للمرافق الخدمية والتجارية للمنطقة، وسيلبي بدوره حاجة السُّكان في شراء منتجاتٍ ذات جودةٍ عاليةٍ وأسعارٍ معقولة، خصوصًا أن الفرع الجديد يُعدُّ أكبر مركز تسوُّق تجزئةٍ غذائيةٍ في الحي.

وأضاف: «تُسعدني الافتتاحات الجديدة التي تشهدها قاعدة العملاء المتزايدة في مختلف مناطق المملكة؛ لأنها بُرهانٌ على نجاح الرؤية التي حملتها»أسواق التميمي«على عاتقها منذ بداياتها في عام 1979م وحتى اليوم؛ حيث الطموح الدائم لخدمة مواطني ومقيمي المملكة، عبر تقديم خدمة تسوُّقٍ شمولية ومتجددة».

وأكمل: «نجحنا العام الماضي في زيادة عدد فروعنا؛ لتصل إلى أكثر من 100 فرع في مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ونأمل أن يكون افتتاح فرع حي أجيال انطلاقة خير لـ«أسواق التميمي» في تنمية عدد فروعها خلال الفترة القادمة، لا سيما أن الفرع الجديد يُعتبر الخطوة الأولى لـ«أسواق التميمي» في عام 2023م».

وسعيًا منها لتعزيز دورها في قطاع التجزئة الغذائية محليًّا، ومواكبة نمط الحياة المتسارع، والتحوُّل الرقمي في المملكة العربية السعودية، عززت «أسواق التميمي» الفرع الجديد بخدمتها الفريدة «Click & collect» التي تضمن للعملاء التسوُّق من الفرع إلكترونيًّا، واستلام الأكياس المُعبَّأة بالمنتجات في الوقت المحدد من قبل العميل؛ إذ ستوفر هذه الخطوة الوقت والجهد عليهم، وستُمكنهم من التمتع بعروض «أسواق التميمي» المُتجدِّدة التي تطرحها بشكلٍ حصريٍّ بين حينٍ وآخر، على موقعها الإلكتروني. كما سيحظى مُتابعو منصات «أسواق التميمي»، على وسائل التواصل الاجتماعي، بفرصة التعرُّف على أحدث المنتجات والأخبار التي تُبهج العملاء لتنوُّعها ما بين المكافآت والافتتاحات، إضافة إلى معلوماتٍ ومزايا عن عددٍ من أبرز منتجاتها التي لن يجدها العملاء في أي مكانٍ آخر بالمملكة.