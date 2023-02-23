كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي في السعودية البدر فودة أن نحو 1705 مصانع جديدة تحت الإنشاء تدخل حيز الإنتاج في عام 2023.وقال فودة: «إن عدد الوظائف التي وفرها القطاع الصناعي في عام 2022 بلغ 52 ألف وظيفة مقارنة بـ77 ألف وظيفة في 2021، وهو ليس مؤشراً سلبياً، وإنما يعطى دلالات إيجابية على نتائج برنامج مصانع المستقبل الهادف إلى إحلال الوظائف ذات الأجور والمهارات المنخفضة للأتمتة وزيادة كفاءة الإنتاج»، وفقاً لـ«العربية».وأوضح أن العديد من المصانع انضمت للبرنامج، متوقعاً أن يتم التخلص من الوظائف ذات الأجور المنخفضة والاستعانة بالأتمتة، والتي تسهم في توليد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم في المملكة.وأضاف أن النسبة الأعلى في القطاع الصناعي للوظائف العمالية، والتي نحاول التخلص منها، وخلق وظائف فنية وتشغيلية وهندسية.وأطلقت وزارة الصناعة السعودية مبادرة «مصانع المستقبل» في أكتوبر 2021 وتستمر لمدة 5 سنوات، وتهدف إلى تغيير المفاهيم في القطاع الصناعي وتساهم في خلق وظائف نوعية.