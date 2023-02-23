قدمت عدد من البنوك السعودية خصومات ومزايا حصرية لعملائها احتفالاً بيوم التأسيس، إذ أطلقت بعض البنوك عرضاً بمنح كافة عملائها بطاقات ائتمانية بكافة المميزات بعروض «مجانية» مدى الحياة، دون استقطاع رسوم الإصدار أو الرسوم السنوية.وشملت العروض بطاقات «فيزا»، و«ماستر كارد»، حيث تتيح لعملائها الدخول إلى أكثر من 1000 صالة مطار «VIP» بشكل مجاني، إضافة إلى إصدار تأمين طبي دولي مجاني لحاملي البطاقة وأفراد أسرهم بشكل مجاني، والحصول على تمديد لضمان الأجهزة الإلكترونية لسنة ثالثة.وستقدم البطائق التي قدمتها البنوك مجاناً لعملائها بمناسبة يوم التأسيس، تعويض تأخر الأمتعة لرحلات الطيران، إضافة إلى تعويض تأخر أو إلغاء الرحلات، في حال شرائهم تذاكر الطيران عبر تلك البطاقات المصدرة من البنوك المحلية.وشملت عروض يوم التأسيس البنكية، تقديم خصوم لبعض تطبيقات توصيل الأطعمة بنسبة 100%، فيما قدمت بنوك أخرى بنسبة 80%، وأخرى قدمتها بنسبة 22%.