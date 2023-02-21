وقعت شركة مكيفات الزامل مساء أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سامسونج للإلكترونيات.

وتعد الشراكة الخطوة الأولى لشركة سامسونج للتصنيع في السعودية في قطاع التكييف بتحالف مع شركة مكيفات الزامل، بعد الإقبال الهائل للشركات العالمية على السوق السعودي الذي يعد المستهدف الأول للشركات العالمية الكبرى.

وتأتي هذه الشراكة لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون النوعي بين الشركتين في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها تصنيع مكيفات الهواء بتقنية VRF محلياً من قبل مكيفات الزامل، بالتعاون مع شركة سامسونج.

ويقوم التحالف بناءً على الاهتمام المشترك للشركات، باستكشاف فرص العمل في المملكة، من خلال الاستفادة من تقنية Samsung VRF الذكية في أنظمة تكييف الهواء، جنبًا إلى جنب مع خبرة الزامل الرائدة في خدمات تصنيع وتركيب وصيانة وتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بهدف توفير الخدمات للعالم، لتضيف حلول تبريد موفرة للطاقة في السعودية متماشياً مع التوجه الكبير لترشيد الطاقة.

ويدعم هذا المسعى توطين الصناعة ونقل المعرفة بالمزايا التكنولوجية في تكييف الهواء، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز قدرات التصنيع المحلية وزيادة المحتوى المحلي كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 وإتاحة فرص العمل للآلاف من الشباب السعودي وفتح آفاق جديدة تتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص.