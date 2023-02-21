أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء) نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر ديسمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال هذا الشهر 108 مليارات ريال، مقابل 107 مليارات ريال خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره مليار ريال، بنسبة 1%.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر ديسمبر 2022 بلغت 86 مليار ريال، مقابل 77 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.7%.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2022 (وتشمل إعادة التصدير) 23 مليار ريال، مقابل 30 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك بانخفاض مقداره 7 مليارات ريال، بنسبة 23.3%، في حين بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للسعودية خلال شهر ديسمبر 2022 (62) مليار ريال، مقابل 53 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 17.0%.

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