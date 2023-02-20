وقعت الوطنية للإسكان ممثلة بالرئيس التنفيذي محمد البطي 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقودًا استشارية بإجمالي استثمار يتجاوز 24 مليار ريال مع عددٍ من المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة. ويأتي ذلك على هامش حفلة تدشين ضاحية الفرسان أكبر الضواحي السكنية في المملكة، وبرعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وتضمّنت الحفلة توقيع 18 اتفاقية تطوير عقاري للمرحلة الأولى من الضاحية، بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، وشركة دار وإعمار، شركة عبدالرحمن الراشد، شركة ثبات المسكن، شركة التحالف العقاري، شركة الديار العربية، شركة أجدان، شركة محمد الحبيب، شركة مسكان الصناعية، شركة تلال العقارية، شركة سمو العقارية، شركة مسكن العربية، شركة نجوم السلام، شركة ساطعة التعمير، شركة الاستثمارات المبتكرة، شركة تمكين، شركة تمام، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء في الضاحية.

كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة سينومي، وشركة عبد الله العثيم للاستثمار، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وشركة لجام للرياضة، وشركة نواف التمياط للتجارة، وشركة تطوير المباني، وجمعية عمارة المساجد، لتطوير المرافق الحيوية ضمن مشاريع الوطنية، من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، إضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتساهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة التي تليق بتطلعات الأسرة السعودية وتحقق لهم أسلوب حياة حيويا ضمن مجتمع متكامل الخدمات والمرافق لينعم سكانها بالرفاهية وتُسهم في أنسنة المدن.

وجرى خلال الحفلة توقيع 4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من ضاحية الفرسان وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة، إضافة إلى تنفيذ مبنى المبيعات وفق أحدث التقنيات التي تضمن جودة البنية التحتية وتعزيز الاستدامة التشغيلية وتطوير المشاريع، بالشراكة مع شركة هيل إنترناشيونال، وشركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات، وشركة الأومير للتجارة والمقاولات، وشركة أضواء الخليل للمقاولات.

يذكر أن الوطنية للإسكان أطلقت أخيرًا ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواح ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة، وتساهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.