تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أطلقت رتال للتطوير العمراني بالشراكة مع الوطنية للإسكان الأربعاء الماضي الموافق 15/02/2023 مشروعها السكني الأحدث «نساج الفرسان» في العاصمة الرياض.

وتقدم رتال في المشروع وحدات سكنية راقية ومختلفة، خالقة مجتمعاً سكنياً يوفر جودة حياة ورفاهية للمواطنين بدورها تسهم في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول 2030.

ويقع المشروع الجديد شمال شرق مدينة الرياض في حي الفرسان، على مساحة إجمالية تبلغ 394304 أمتار مربعة، ويضم أكثر 1300 وحدة سكنية، ويتميز المشروع باحتواء عدة خدمات تتناسب مع الحي السكني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله بن فيصل البريكان: «إن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون الممتدة لعدة مدن حول المملكة، والتي تهدف لتأمين السكن الأمثل لمستفيدي برنامج سكني، ضمن تعاون مثمر يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقدم شتى التسهيلات، إضافةً إلى إنشاء مشاريع تحقق الرفاهية وجودة الحياة حسب تطلعات حكومتنا الرشيدة، التي وجهت حديثًا بتزويد وزارة الإسكان بنحو 100 مليون متر مربع من الأراضي، في الرياض ومدن أخرى تشهد ارتفاعا في الأسعار دعما للقطاع السكني لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن الرؤية».



