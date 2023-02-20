تطرح شركة «أدير العقارية» يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023، عقارات «غدق» التي تتألق بمواقعها الإستراتيجية في أهم أحياء مدينتي جدة ومكة المكرمة؛ للبيع في مزاد علني يُقام في فندق «ذا فينيو» بمدينة جدة عند تمام الساعة 4 عصرًا.

ويترقب السوق العقاري في الغربية انطلاق هذا المزاد الذي يُتوقع له أن يجذب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري وشركات الحج والعمرة، نظرًا لأهمية الفرص التي توفرها العقارات في قلب إحدى أهم المدن في المملكة.

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية إلى أن عقارات «غدق» تعتبر من أهم العقارات النموذجية التي عملت الشركة على تسويقها وبيعها، نظرًا لتوفيرها 5 فرص استثمارية عالية الربح تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21,813 مترًا مربعًا، ثلاثة منها في مكة المكرمة على مقربة من الحرم المكي الشريف والمشاعر المُقدسة، وفرصتان في مدينة جدة، وجميعها تزخر بالمميزات والمقومات الاستثمارية العالية.

وبيَّن «آل سعد» بأن عقارات «غدق» في مكة المكرمة تتضمن: (عمارة العزيزية، أرض شارع الحج، أرض شارع أم القرى)، بمساحة إجمالية تبلغ 4,201 مترًا مربعًا، وهي تتميز بتنوع استخداماتها بين السكني والتجاري والفندقي، ووقوعها في أشهر أحياء مكة ذات الصبغة الدينية والاقتصادية، التي تنعم ببنية تحتية حديثة متطوّرة، وتعج بالمرافق الخدمية، إلى جانب قربها من الحرم المكي الشريف والمشارع المقدسة، فضلاً عمّا تحويه من شبكة طرق سريعة تُسهّل التنقلات منها وإليها بكل يسر وسهولة، ما يجعل منها فرص استثمارية عالية الجودة.

أما الفرصتان في مدينة جدة، فهما (عقار شارع التحلية، وأرض السرورية)، اللذان يمتدان على مساحة 17,611 مترًا مربعًا، ويتميزان بموقعهما الإستراتيجي في أهم أحياء جدة التي توفر بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار، حيث يقع عقار شارع التحلية في حي الأندلس الراقي مما يجعل منه فرصة نادرة للاستثمار التجاري الناجح. أما أرض السرورية فهي عبارة عن أرض مستودعات تجارية تتمركز في منطقة الخمرة اللوجستيّة، مما يوفر فرصة استثمارية عظيمة في منطقة مليئة بالمستودعات وقريبة من أهم المنشآت الحيوية والمراكز الخدمية.

ولفت «آل سعد» إلى أن عقارات «غدق» تستمد قيمتها العالية وأهميتها الكُبرى من مواقعها الإستراتيجية ضمن مناطق حيويةٍ مهمة، علاوةً على تمركز العقارات في محيط المستشفيات والحدائق العامة ومراكز التسوّق الفاخرة، إلى جوار الطرق الرئيسية، التي تُسهل التنقلات للوصول إلى مختلف مدن ومناطق المملكة، مما يجعل الاستثمار في هذه العقارات آمنا ويُدر الكثير من الربح على المُستثمرين.