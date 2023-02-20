أبرمت مجموعة رتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مجتمعية مع جامعة عفت، تهدف إلى توحيد الجهود والمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 «وطن طموح» – مواطنه مسؤول.

وقع الاتفاقية كل من د. هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت، ومحمد عسيري المدير الإقليمي لفرع رتال في المنطقة الغربية.

وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تمكين مسؤولية القطاع الخاص المجتمعية وتحقيق أهداف تصب في مصلحة أجيال اليوم من الشباب والغالبية من شرائح المجتمع، كما تضمنت الاتفاقية العديد من الأهداف التطويرية والتعليمية مثل: التدريب العملي والفرص الوظيفية والبحث العلمي والمسابقات والزيارات الميدانية، كما أنها تستهدف المشاركة في معارض الأعمال وورشات العمل والدورات التدريبية وجميع المواضيع والمجالات التي يتفق عليها الطرفان.

مجموعة رتال للتطوير العمراني تعد أحد أهم المطورين العمرانيين في المملكة والمنطقة وأكثرها توسعا في المدن والمناطق، وتعتبر المجموعة أن توقيع اتفاقيات مشابهة مسؤولية مجتمعية واجبة على شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق الفائدة المرجوة للفئات المهتمة.

كما أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عبدالله بن فيصل البريكان عن سعادته بالتوقيع مع صرح تعليمي كبير مثل جامعة عفت، وأكد سعي المجموعة لبذل جميع الجهود من طرفها لتحقيق الفائدة القصوى منها عبر إنجاز الأهداف المبرمة على أكمل وجه.