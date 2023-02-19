أعلنت شركة سدرة المالية استحواذها على مبنى ذا باور The Bower للمكاتب في ستوكلي بارك بالمملكة المتحدة والذي استحوذت عليه مقابل 73,75 مليون جنيه إسترليني (بنسبة عائد تصل إلى 7%) من شركة كليربيل بروبرتي بارتنرز 2 إل بي Clearbell، وهي عبارة عن صندوق تديره شركة كليربيل كابيتال إل إل بي مع شركة باتريزيا والرائدة في مجال الأصول العقارية العالمية.

يعكس مبنى «ذا باور» مستوى جديداً من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث أصبح واحداً من أبرز المناطق التجارية في المملكة المتحدة بعد إعادة تجديده بالكامل، وعلماً بأنه مؤجر حالياً لشركة Canon Europe.

وحرص الطرف البائع على تحويل العقار إلى مساحات مكتبية تتميز بمواصفات ومعايير من الدرجة الأولى ساهمت بالارتقاء بالمبنى ليحصل على تصنيف «ممتاز» وفقاً لنموذج التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء (BREEAM) كما حصل على شهادة أداء الطاقة (EPC) من فئة «أ»، ليصبح بذلك من أكثر المباني التزاماً بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة الشرقية الجنوبية من المملكة المتحدة وكذلك من أفضل الأصول العقارية التي تحتوي عليها محفظة سدرة العقارية في المملكة المتحدة.

في هذه المناسبة، صرّح السيد هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية قائلاً: «نحن سعداء بالاستحواذ على مقر شركة كانون Canon في ستوكلي بارك في المملكة المتحدة، حيث يشكل هذا العقار إضافة جديدة إلى محفظتنا العقارية التي تتوافق مع إستراتيجيتنا المرتكزة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تنطوي على أصول ذات جودة عالية مؤجرة إلى مستأجرين من فئات مميزة. إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هي في صميم الإستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها سدرة المالية كما يتضح من العقارات العديدة التي استحوذنا عليها والتي حصلت على تصنيفات عالية وفقاً لنموذج التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء (BREEAM)».

وأضاف: «تتميز الأصول العقارية التي تحتوي عليها محفظة سدرة المالية بأنها مزودة بأنظمة التدفئة الكهربائية بدلاً من الاعتماد على الغاز، كما أنها تعتمد على التكنولوجيا الكهروضوئية وتسخير الطاقة الحرارية من مصدر الأرض. وتلتزم سدرة بالاستحواذ على الأصول الأفضل في فئتها التي تساهم في استقطاب المستأجرين المؤيدين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أنها تعمل على رفع مستوى هذه المعايير بشكل مستمر للحفاظ على ولائهم».

واختتم باعثمان تصريحه قائلاً: «إن قدرتنا على إبرام هذه الصفقة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية هي إثبات واضح على التزامنا طويل الأجل بسوق العقارات في المملكة المتحدة وقدرتنا على توفير اليقين بشأن تنفيذ صفقات البيع إلى المستثمرين. تمتلك «سدرة» واحدة من أكبر المحافظ العقارية التي تضم مجموعة من المقار الرئيسية لأهم العلامات التجارية العالمية في المملكة المتحدة، وتشمل هيلتون، وكوكا كولا، وأتكينز، وكاونتريسايد بي آل سي، وشركة Canon التي أصبحت حالياً شريكاً مستأجرا».

من جهته، صرّح السيد دومينيك مور، رئيس إدارة الأصول ومدير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة كليربل Clearbell قائلاً: «تبحث الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى عن مكاتب تستوفي شرطين أساسيين لا غنى عنهما، وهما: المواصفات العالية وتصنيفات الاستدامة القوية. وإن مستوى التصنيفات والمواصفات التي يتمتع بها مبنى ذا باور في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تجعل منه مبنى مثالياً للاستخدام المكتبي، كما يزيد من قيمة المبنى عقد الإيجار طويل الأمد المعقود مع شركة Canon، بالإضافة إلى أن العقار يشكل قيمة استثمارية قوية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية».

أما السيد فيل إيرونز، المدير الإداري للمعاملات في شركة باتريزيا، فصرّح قائلاً: «تشكل هذه الصفقة تتويجاً لخطة عمل تهدف إلى زيادة قيمة مبنى ذا باور من خلال تخصيص قدر كاف من النفقات الاستثمارية لدعم تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتبني إستراتيجية تأجير تهدف إلى استقطاب الشركات الذائعة الصيت عالمياً مثل شركة Canon التي نجحنا في إبرام عقد إيجار طويل الأجل معها. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها السوق، فإن نجاح التخارج من الاستثمار هو بمثابة إثبات على متانة الإستراتيجية المتبعة لنا، كما أنه إشارة واضحة إلى أن المباني التي تتمتع بتصنيف قوي في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ستستمر في استقطاب اهتمام المستثمرين».