تتواصل الجهود الإنسانية والإغاثية لمساعدة متضرري زلزال تركيا وسورية، في تجسيد للدور الإنساني النبيل للملكة وقيادتها الرشيدة، حيث تتضافر جهود القطاعين العام والخاص لدعم المتضررين وتعظيم أثر العطاء المتواصل لذراع المملكة الإنساني -مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ تساهم مجموعة stc بدورها وبالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات الوطنية المشاركة في الحملة في دعم الجهود الإغاثية من خلال توفير أحدث الخدمات التقنية لتمكين الجهود الطبية، وتتضمن حزمة الخدمات المقدمة من stc خدمة العيادة الافتراضية، حيث تم إرسال عدد من أجهزة الطب الاتصالي الحديثة للمناطق المتضررة لتوفر الأدوات اللازمة لقراءة وإرسال العلامات الحيوية للمرضى إلكترونيا، وعمل جلسات تشخيص افتراضية، إذ يقوم أطباء سعوديون متخصصون بمباشرة الحالات الطبية للمتضررين عن بعد من خلال مستشفى صحة الافتراضي بالرياض، وعبر منصة الطب الاتصالي.

الجدير بالذكر، أن منصة الطب الاتصالي مبنية على بيئة سحابية عالية الكفاءة والاعتمادية والأمان في مراكز بيانات تابعة لمجموعة stc داخل المملكة، علمًا أن الطبيعة السحابية لهذه الخدمة تجعل منها خيارًا مثاليًا لتحقيق الاستجابة السريعة في الحالات الإغاثية والطارئة كما هو الحال حاليًا في تركيا وسورية.

وقد قام فريق stc بربط أجهزة الطب الاتصالي الموزعة في عدة مناطق بالمنصة الموحدة من خلال خدمات اتصالات الأقمار الصناعية المتنقلة سات نت (sat net) حيث تمتاز هذه الخدمة بسرعة وسهولة تركيبها في أي موقع، كما وأنها توفر خدمة اتصال بيانات باعتمادية وسرعات عالية، وفي رقعة جغرافية واسعة النطاق.

تُدار كافة الخدمات التقنية المقدمة من المجموعة عبر فريق solutions by stc، إذ يقوم عدد من المهندسين الفنيين المدربين بتشغيلها عن بعد من مراكز الدعم الخاصة بالمجموعة، كما يتواجد طاقم stc الفني بالموقع عند الحاجة لمهام التدريب والإعداد.

تأتي هذه الجهود كونها الممكن الرقمي في المنطقة وضمن عملها المستمر لدعم المجتمعات والمبادرات الإنسانية وتحقيق الاستدامة.