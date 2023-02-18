أظهر إفصاح أمس (الجمعة) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في شركة نينتندو من 7.08% إلى 8.26%، في ثاني إفصاح عن زيادة الحصة هذا الأسبوع بعد إفصاح سابق الأربعاء.ويعمل الصندوق على توسيع استثماراته في عملاق الألعاب الياباني، وكذلك في شركة إمبريسر السويدية و(في.إس.بي.أو) الصينية المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز.وكان صندوق الاستثمارات العامة قد نفذ أول استثمار رئيسي له في سوق الألعاب الصينية، بعد أن شارك في جولة تمويل لشركة منظمة لبطولات الرياضات الإلكترونية المدعومة من شركة «تينسنت هولدينغز».يأتي ذلك بعدما استثمرت «مجموعة سافي للألعاب»، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، 265 مليون دولار في شركة «VSPO»، التي تروج وتدير أحداث ألعاب تنافسية مثل «League of Legends»، و«بابجي».