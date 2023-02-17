دشن نائب رئيس الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية حمد بن محمد البوعلي، أحدث هايبر ماركت لمجموعة اللولو في المنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي، والرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية سيفي روبوالا.ويقع الهايبرماركت الذي تبلغ مساحته ١٠٠٠٠٠ قدم مربع في منطقة الراكة، وسيعرض مجموعة وفيرة من الفواكه والخضراوات واللحوم والمأكولات البحرية الطازجة من جميع أنحاء العالم، ويضم مخبزاً داخلياً لتقديم الخبز والكعك الطازج، فضلاً عن خيارات التسوق الجديدة والشهيرة. وتشمل مجموعة واسعة من بدائل اللحوم والأطعمة النباتية، واختيارات عضوية وأغذية ذات جودة عالية وأصنافا واسعة النطاق من المنتجات الخالية من السكر والخالية الجلوتين وغيرها.وستكون الميزة الخاصة هي التركيز الفريد على المنتجات الغذائية المزروعة والمصنعة في السعودية - الأسماك المستزرعة، وأفضل قطع لحم الضأن ولحم البقر المذبوح محلياً في قسم اللحوم، والقهوة السعودية، والفواكه والخضراوات المحلية وكذلك الأطعمة المصنوعة محلياً.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو يوسف علي «نحن فخورون برؤية إضافة رائعة أخرى للبيع بالتجزئة إلى دائرتنا المتنامية من المتاجر الشهيرة، مما يدل على حقيقة أن مجموعة اللولو واصلت التوسع والاستثمار في المملكة حتى خلال أشهر الجائحة الصعبة».