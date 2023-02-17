كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير البنك المركزي السعودي (ساما)، أن احتياطيات البنك المركزي السعودي لدى صندوق النقد الدولي سجلت مستويات تاريخية بنهاية خلال العام الماضي، إذ ارتفعت تلك الاحتياطيات لتصل إلى 14,71 مليار ريال، وارتفعت تلك الاحتياطيات بنسبة %1,26 خلال الشهر الأخير من العام الماضي.كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14,71 مليار ريال، كأعلى أصول سنوية، وقفزت تلك الأصول الاحتياطية بنسبة 137,64% منذ عام 2018 عندما كانت آنذاك نحو 6,19 مليار ريال، لترتفع بنهاية 2022 وتسجل 14,71 مليار ريال، بزيادة قيمتها 8,52 مليار ريال.وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً متسلسلاً ملحوظاً في السنوات الماضية، إذ بلغت قيمتها في عام 2019 نحو 9,43 مليار ريال، وسجلت قفزتها الملحوظة في 2020 عندما بلغت آنذاك 13,66 مليار ريال، فيما بلغت قيمتها 14,62 مليار ريال في عام 2021، وسجلت أعلى مستوى قياسي لها العام الماضي.وعاودت إجمالي الأصول الاحتياطية ارتفاعها للعام الثاني على التوالي، وبلغت قيمتها نحو 1,72 تريليون ريال، وكانت معظم تلك الاحتياطيات موضوعة كاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بقيمة 1,11 تريليون ريال، وجاء النقد الأجنبي والودائع في الخارج بقيمة 516,7 مليار ريال، ثم الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، وبلغت قيمة حقوق السحب الخاصة 77,31 مليار ريال، وأخيراً الذهب النقدي بقيمة 1,62 مليار ريال.أما فيما يختص بموجودات البنك المركزي، فبلغت بنهاية العام الماضي نحو 1,93 تريليون ريال، بعد أن تجاوزت مستوى التريليوني ريال في شهر يوليو الماضي، ولكنها انخفضت عن ذلك المستوى في الأشهر التالية.وتنوعت موجودات البنك المركزية ما بين «ذهب، ونقد أجنبي»، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، وموجودات مصنفة بأنها متنوعة.أظهرت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي بلغت 222,45 مليار ريال، منها 199,97 مليار ريال نقد متداول خارج المصارف، أما النقد المتداول لدى المصارف فبلغت 22,48 مليار ريال.