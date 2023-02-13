أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، أمس، أن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يومياً.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يومياً بحلول 2025.وفي كلمة خلال معرض مصر للبترول، قال الغيص: «إن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط».وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل. وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، إذ أعلنت روسيا خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر القادم، بعد أن فرض الغرب سقفاً على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.