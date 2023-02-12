طوال 25 عاماً، برزت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني كواحدة من أهم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في تشكيل القطاع وتطويره على كل الأصعدة، من خلال خدمات الرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها للملايين من عملائها وتبنيها للتحول الرقمي وجعله المحور الأساسي في كثير من أعمالها، وذلك بما يتوافق مع برنامج رؤية 2030 التنفيذي المرتبط بتحسين جودة الخدمات الصحية وكفاءتها، وما يتوافق مع رؤية الشركة الاستراتيجية.

ومكّنتها هذه الجهود المتميزة من حصد عدد كبير من الجوائز والتصنيفات محليًا وإقليميًا، كان آخرها جائزة الضمان الصحي للتميز التي أطلقها مجلس الضمان الصحي العام الماضي 2022.

«بوبا العربية» ورحلة التأمين الصحي في السعودية

وبدأ نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية بوكالات وفروع لشركات التأمين العالمية وكان ذلك قبل عام 1974، فقد عرف المجتمع السعودي التأمين في منتصف أربعينيات القرن الماضي مع صدور أول نظام للتأمين البحري في المملكة، ومع النهضة الاقتصادية والتوسع التجاري، ظهرت في بداية سبعينيات القرن الماضي أوائل شركات التأمين السعودية.

ولعبت «بوبا العربية» دورًا كبيرًا في تطوير قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية، لما بذلته من جهود في توفير أعلى مستويات الابتكار في المنتجات، والخدمات، وتنظيم الحملات، والفعاليات التوعوية، كما كانت في طليعة شركات التأمين التي أولت التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا، وكانت قائدة مسيرة رقمنة القطاع؛ من خلال تأسيس قسم كامل للتحول الرقمي منذ عام 2018، مما أدى إلى تطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وتسهيلها، وزيادتها، وأسهم في زيادة الإنتاجية بشكل كبير.

ونجحت الشركة في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لعملائها، وتوفيرها بلمسة واحدة من خلال برنامج «بوبا كليك»، وبرنامج «بوبا طبتـم» الذي يقدم للعملاء خدمات عديدة مثل: التطعيم المنزلي للأطفال، وفريق طبتم، والتطبيب عن بعد وغيرها، وكذلك برنامج «راحتكم» الذي يقدم تجربة متكاملة للعضو منذ دخوله للمستشفى، وحتى تلقيه للرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة تطبيب عن بعد الافتراضية، وإتاحة برامج حصرية؛ لتسهيل رحلة عملائها العلاجية بالمستشفيات، وتحسين تجربتهم الصحية الرقمية.

كما كانت بوبا العربية أول شركة في قطاع التأمين السعودي تطلق تطبيق (بوبا العربية)، الذي سهّل توفير الكثير من الخدمات للعملاء وهم في منازلهم كخدمات حجز المواعيد في المستشفيات واختيار العيادات والتخصصات واختيار مكان استلام الأدوية، واستقبال وتسريع الموافقات، وحجز موعد مرئي مع الدكتور المختص في أقل من دقيقة. والجدير بالذكر أن بوبا العربية كانت سباقة في التواصل مع عملائها من خلال الرسائل النصية لإعلامهم بحالات طلباتهم، وكانت أول من دشن برنامج الصالة الصحية في مقر العملاء بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، وتمكينهم من التمتع بحياة صحية.

وقررت شركة بوبا العربية زيادة رأس مالها من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ديسمبر الماضي 2022، ليزيد عدد أسهم الشركة المصدرة من 120 مليون سهم إلى 150 مليون سهم.

وقد أسهم التطور الكبير لقطاع التأمين السعودي في جعله ركيزة أساسية للاقتصاد، مع توقعات بنمو قطاع التأمين الصحي الخاص بالمملكة إلى أكثر من 60 مليار ريال في 2030، ومن المتوقع زيادة مساهمة التأمين الصحي في الناتج المحلي إلى 2% في نهاية الفترة 2030، وبلوغ عدد المستفيدين 21.7 مليون مستفيد، وتغطية 33 مليون زائر للحالات الطارئة.

ربع قرن من الإنجازات

أوضح طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية، أن الشركة أتمت العام الحالي ربع قرن من مسيرة عملها الحافلة بالإنجازات، وقصص النجاح في خدمة المجتمع؛ ما يؤكد مكانتها القوية الراسخة بصفتها واحدة من أبرز شركات التأمين، وأكثرها ابتكارًا على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن تميزها وريادتها في سوق التأمين السعودي، واهتمامها بعملائها، والحملات التوعوية التي تحرص على إطلاقها باستمرار، قد مكّنتها من حصد عدد كبير من الجوائز والتصنيفات محليًا، وإقليميًا.

وأكّد ناظر أن الشركة واجهت في بداية تأسيسها عام 1997، بالشراكة بين مجموعة ناظر، وشركة بوبا جلوبال العالمية، تحديات كبيرة، لا سيما أنها كانت تهدف إلى تقديم خدمات تأمين صحي بجودة عالية، وأسعار مقبولة، مع ضمان توفير تجربة مميزة للعميل، في سوق يتسم بتنافسية شديدة، مع تكلفة عالية، وقد نجحت الشركة في مواجهة هذه التحديات، وأصبحت قائدة لقطاع التأمين الصحي في المملكة، والمنطقة كلها.

وأضاف: «بوبا العربية تمكنت بدعم من الاستراتيجية التي تبنتها من صناعة التغيير بقطاع التأمين، وتحقيق تغيير استراتيجي فيه، كما أحدثت فرقًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية، وتحسين صحة العملاء»، معربًا عن فخره بخدمة الشركة اليوم لأكثر من ثلاثة ملايين عميل في المملكة، واستحواذها على أكثر من 45% من سوق التأمين الصحي.

جوائز رياديّة في 2022

وحصدت شركة «بوبا العربية» خلال 2022 سلسلة من الجوائز العالمية المرموقة في التأمين الصحي والابتكار الرقمي، كان آخرها جائزة الضمان الصحي للتميز التي أطلقها مجلس الضمان الصحي، وذلك في 3 فئات هي: «جائزة أفضل خدمة عملاء»، وجائزة «التعاملات التأمينية في منصة نفيس»، و«جائزة الرئيس التنفيذي» التي فاز بها طل ناظر - الرئيس التنفيذي للشركة، وبلغت حصيلة جوائز الشركة خلال العام 23 تصنيفًا من 12 جهة إقليمية ومحلية في مجالات عدة.

وحافظت بوبا العربية على صدارتها للمرتبة الأولى في قائمة شركات التأمين الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، وذلك للعام الثاني على التوالي. وصنفت الشركة ضمن أقوى عشر علامات تجارية في السعودية من خلال تصنيف Kantar BrandZ، وفي المرتبة الـ15 في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في جميع قطاعات السوق السعودي على التوالي.

كما صنفت في المرتبة الثامنة في قائمة أكبر 100 شركة مساهمة مدرجة بسوق رأس المال، كما أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط أن «بوبا العربية» تصدرت قائمة أعلى 5 شركات تأمين بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية.

وفي إطار دورها المحوري في التوعية الصحية، أطلقت «بوبا العربية» سلسلة فعاليات (حياتك صح) في جدة، والرياض، والمنطقة الشرقية، خلال 2022؛ بهدف تحسين جودة الحياة، وتمكين الأسر من حياة عامرة وصحية.