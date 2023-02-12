أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن تجديد مذكرة التفاهم مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، بتاريخ 16/1/2023م، والتي تتبرع بموجبها الشركة بمبلغ ريال واحد عن كل عقد إيجار أفراد تقوم بإبرامه، في كل مناطق المملكة، وذلك لمدة عام كامل، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للشركة، والمتضمنة دعم العمل الخيري والإنساني كأحد الخيارات الأساسية.

ويمثل تجديد هذه المذكرة امتدادًا لمبادرة «كهاتين»، والتي تشمل التبرع بريال عن كل عقد تأجير أفراد مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، وذلك ضمن برنامج «ذيب الخير»، الذي خصصته «شركة ذيب لتأجير السيارات»، في إطار مسؤوليتها المجتمعية إسهامًا منها في مساندة ودعم الجمعيات والجهات التي تقوم بتنفيذ العمل الخيري والإنساني غير الربحي.

وأكدت «ذيب لتأجير السيارات»، عقب إعلانها عن توقيع الاتفاقية، في تصريح صحفي أصدرته بهذا الخصوص، عن عزمها على مواصلة عطائها في مجال العمل الخيري والإنساني، للإسهام بقدر معقول في دعم الهيئات والكيانات والجمعيات ومساندتها في مواصلة عملها الخيري والإنساني الذي يمكّنها من تعزيز دعمها لشرائح مهمة من مجتمعنا السعودي، بالإضافة لمساعدتها في توسع مجالات عملها، واستدامته، حيث تم توجيه تبرعات شركة ذيب لتأجير السيارات عبر هذه المذكرة لـ«منصة إحسان»، كونها تمثل الوجهة الأولى للمتبرع في المملكة، نسبة إلى موثوقيتها وشفافيتها، الأمر الذي جعلها تحظى بدعم حكومي وشعبي كبير.

من جهته، قال الأستاذ نايف الذييب الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات: «تجديدنا لهذه المذكرة يعكس مدى حرصنا في «شركة ذيب لتأجير السيارات» على مواصلة دعم العمل الخيري والإنساني، وذلك عبر برنامج «ذيب الخير»، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للشركة، حيث يأتي هذا الدعم ضمن أولوياتنا، وأن العمل الخيري يستحق أن يحظى بتفاعل وتجاوب كبير من مختلف شرائح المجتمع السعودي». وأشار الذييب إلى أن الشركة تستفيد من شبكة عملائها في مختلف أنحاء المملكة للإسهام في دعم القطاع الخيري والإنساني، وهو أمر نعتز به كثيرا ونحرص على مواصلته تعزيزا لشراكات مستدامة للقطاع الخيري، مناشدا القطاع الخاص بالحرص على الاستمرار في دعم هذا القطاع.

ويعتبر برنامج «ذيب الخير»، إحدى مبادرات المشاركة المجتمعية، التي أطلقتها «شركة ذيب لتأجير السيارات»، وهو برنامج متكامل يختص بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وله إسهامات عديدة في عدد من مناطق المملكة، حيث قدم خلالها عدة حزم من الدعم المقدر للجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال تنمية ودعم العمل الخيري والإنساني غير الربحي.

الجدير بالذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات تعتبر إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها في الحصول على مجموعة من الشهادات العالمية، وهي شهادة الإيزو العالمية رقم 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الإيزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وشهادة الإيزو رقم 45001 الخاصة بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليا لأكثر من 24 ألف مركبة.