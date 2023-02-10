كشف رصد أجرته «عكاظ» أن 6 بنوك أجنبية تستعد لممارسة أعمالها في السعودية خلال الفترة القادمة، لتعكس قوة السعودية وجاذبيتها للاستثمار، وحصلت البنوك الأجنبية على تراخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة أعمال المصرفية فروعاً لبنوك أجنبية، ويتوقع أن تباشر تلك البنوك أعمالها خلال الفترة القادمة.يستعد بنكان مصريان الدخول إلى السوق السعودية، وذلك لأول مرة يشهد السوق دخول فروع لبنوك مصرية، وأعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عبر موقعه الإلكتروني، أن بنكي «مصر، والأهلي المصري» حصلا على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية فروعاً لبنوك أجنبية، إلا أنهما لم يباشرا أعمالهما حتى الآن. وحصلت كل من بنوك «صحار الدولي (العماني)، وبنك الصين المحدود، والمصرف العراقي للتجارة» على تراخيص لمزاولة أنشطتها المصرفية في السعودية، ويعد حصول هذه البنوك الثلاثة على تراخيص ثاني التراخيص الأجنبية الصادرة لتلك الدول.ويمتلك بنك «مسقط» أول التراخيص الصادرة للبنوك العمانية، وتم الترخيص، أخيراً، لبنك «صحار» ثاني الفروع الأجنبية، فيما تمتلك الصين ترخيصاً للبنك الصناعي والتجاري الصيني، وحصل بنك الصين الحدود على ثاني التراخيص، فيما يمتلك المصرف الأهلي العراقي أول التراخيص لبنك عراقي، وباشر أعماله في شهر أغسطس الماضي، وأخيراً حصل المصرف العراقي للتجارة على ثاني التراخيص.منح البنك المركزي «بنك الأردن» أول التراخيص لمباشرة أعماله في السعودية، ويعد أول البنوك الأردنية الحاصلة على تراخيص لمزاولة أعمالها المصرفية كبنك أجنبي.فروع البنوك الأجنبية:ويعمل حالياً 16 بنكاً ومصرفاً أجنبياً في السعودية، إذ تمتلك هذه البنوك فروعاً يصل عددها إلى 29 فرعاً، وكانت أكثر الفروع العاملة في السعودية من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني الذي يمتلك 8 فروع، ثم كل من بنوك «الكويت الوطني، الخليج الدولي، أبوظبي الأول» ويمتلك كل بنك منها 3 فروع، فيما تمتلك البنوك التالية فرعاً واحداً فقط وهي: «بي إن باربيا، دويتشه بنك، مسقط، البحرين الوطني، جي بي مورجان تشيز ان أي، باكستان الوطني، زراعات بنكازي، البنك الصناعي والتجاري الصيني، قطر الوطني، إم يو إف جي المحدودة، كريديت سويس، ستاندرد تشارترد، المصرف الأهلي العراقي». وفي حال باشرت البنوك الأجنبية المرخص لها أعمالها في السعودية بافتتاح فرع واحد لكل منها (على أقل تقدير)، فسترتفع عدد فروع البنوك الأجنبية إلى 35 فرعاً، فيما يبلغ عدد التراخيص الممنوحة للبنوك الأجنبية إلى 22 ترخيصاً.