أكد نائب رئيس «أمازون» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع رونالدو مشحور، أن إطلاق «أكاديمية أمازون» في السعودية جاء لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، وصُمِّمت «أكاديمية أمازون» لتوفير مستوى رفيع من التعلم من خلال منهج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي.

وفي ما يلي نص الحوار:

• حدثونا أكثر عن إعلانكم «أكاديمية أمازون».

•• نفخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق «أكاديمية أمازون» في السعودية على هامش مؤتمر «ليب» 2023، التي تأتي بإدارة الأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية طويق.

«أكاديمية أمازون» هي أكبر مبادرة من أمازون لتنمية المواهب ونقل الخبرات المعتمدة في السعودية، مدتها ثلاث سنوات، وأُنشئت خصيصاً لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030، الذي يهدف إلى تأهيل المواطنين وإعدادهم للالتحاق بالوظائف الحالية والمستقبلية المطلوبة في سوق العمل.

وستكون «أكاديمية أمازون» التي تم إطلاقها في المملكة، الأولى لشركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط، وستتميز بمنهج متكامل يعتمد على ورش عمل تطبيقية وإلكترونية لبناء قوى عاملة جاهزة لسوق العمل الرقمي. كما ستوفر الأكاديمية للمشاركين دورات تدريبية وشهادات معتمدة، وذلك بهدف تطوير وتعزيز الكفاءات المطلوبة وإعدادها وضمان جاهزيتها للوظائف المستقبلية.

وترتكز الأكاديمية على برنامج تدريبي مبتكر صمَّمه نخبة من الخبراء في «أمازون ويب سيرفيسز» AWS، وعمليات أمازون، والمختصين في مجال تجربة العملاء، والذي يهدف إلى تدريب أكثر من 30 ألف متدرب ومتدربة وتوفير 35 ألف قسيمة اختبار للحصول على الشهادات المعتمدة في القطاعات الحيوية المطلوبة، بما فيها هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. كما ستوفر الأكاديمية فرص تدريب على رأس العمل لـ 100 طالب وطالبة.

• كيف ستسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأكاديمية؟

•• ستركز وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير المهارات المطلوبة من خلال زيادة فرص التدريب وتعزيز الشراكات لإعداد الكفاءات الوطنية للوظائف الحالية والمستقبلية في سوق العمل الرقمي. وستعمل الوزارة مع شركة أمازون وبإدارة الأكاديمية السعودية الرقمية وأكاديمية طويق على تشجيع الكوادر الوطنية على التسجيل والالتحاق في «أكاديمية أمازون».

• ما المهارات المطلوبة في سوق العمل التي ستوفرها «أكاديمية أمازون»؟

•• تشهد السعودية تحولًا رقميًا كبيرًا يؤثر على العديد من المجالات، مثل تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتسوق عبر الإنترنت، والمدفوعات الرقمية. وبالتالي، فإن توفير التدريب المعتمد والخبرات في قطاعات المستقبل الواعدة، سيساعد الكوادر الوطنية على تطوير المهارات الضرورية المطلوبة لتحقيق النمو والتقدم الوظيفي.

ووفقاً لبحث حديث نفذته مجموعة بوسطن الاستشارية BCG، من المتوقع أن تسجل القيمة السوقية للتجارة الإلكترونية في السعودية زيادة تتجاوز الضعف لتصل إلى 57 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، مقارنةً بـ25 مليار ريال سعودي في عام 2021.

إن سياسة «الحوسبة السحابية أولاً» في التحول الرقمي في المملكة، تفتح أيضًا فرصًا في مجال اعتماد الحوسبة السحابية. وسيغطي منهج «أكاديمية أمازون» المخصص كلًّا من هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة.

• لماذا يجب على الكوادر السعودية الانضمام إلى «أكاديمية أمازون»؟

•• صُمِّمت «أكاديمية أمازون» لتوفير مستوى رفيع من التعلم من خلال منهج متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي. وسيحصل المشاركون الذين يجتازون دورات الأكاديمية، على المعرفة والمهارات الضرورية ومعلومات عن القيم والمبادئ الخاصة بشركة أمازون وشهادات في نهاية الدورة، مما سيمكنهم من التقدم في مسيرتهم المهنية والنجاح في ريادة الأعمال في القطاعات الواعدة اليوم. وستوفر المعرفة والمهارات عالمية المستوى من خلال «أكاديمية أمازون»، للكوادر السعودية، ميزة تنافسية في سوق العمل المحلية والإقليمية.

يذكر أنه منذ تأسيسها في المملكة عام 2020، أطلقت شركة أمازون عدة مبادرات كان آخرها برنامج شركاء خدمة التوصيل لتمكين رواد الأعمال الطموحين من تأسيس مشاريعهم التجارية الخاصة.

• ما هي الدورات المقدمة ضمن «أكاديمية أمازون»؟

•• «أكاديمية أمازون» هي مبادرة لتوفير التدريب المعتمد، مدتها ثلاث سنوات، مصممة خصيصاً لإعداد الكوادر الوطنية في السعودية لتحقيق التقدم الوظيفي والنجاح في ريادة الأعمال، وذلك في القطاعات المستقبلية، بما فيها هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. والدورات مفتوحة للأشخاص من جميع الفئات المهنية، وستلبي مجموعة متنوعة من حاجات التعلم عبر جميع المستويات التعليمية، بما فيها الأساسي والمتقدم والمتخصص، ودون أي تكلفة.

وتشمل الشهادات المعتمدة المُقدَّمة ضمن تخصص الحوسبة السحابية كلًّا من هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، وغيرها من التخصصات في مجال التكنولوجيا التحويلية.

ويشتمل مسار التعلم في «أكاديمية أمازون» على قدرات شركة أمازون المتميزة في الخدمات اللوجستية المتكاملة وشبكات التوصيل، بما في ذلك البرامج التدريبية التي من شأنها تمكين رواد الأعمال المحليين من إنشاء وإدارة أعمالهم الخاصة في القطاع.

كما يعتمد المنهج التدريبي في البرنامج الذي ترتكز عليه الأكاديمية، على التعلم الذاتي وورش العمل التطبيقية والإلكترونية، فيما يتيح النموذج التدريبي المرن للملتحقين في الأكاديمية من جميع الفئات، اختيار الدورات بما يناسب احتياجاتهم التعليمية وجداول أعمالهم.

• من بإمكانه التسجيل في «أكاديمية أمازون»؟

•• التسجيل بـ«أكاديمية أمازون» مفتوح مجاناً أمام المواطنين السعوديين من جميع الفئات المهنية ورواد الأعمال والخريجين الجدد المهتمين باكتساب المهارات والخبرات المطلوبة لتولي وظائف في القطاعات المستقبلية، مثل هندسة الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. وتقدم «أكاديمية أمازون» دورات تدريبية تغطي جميع الجوانب، وتنقل الخبرات عبر جميع المستويات التعليمية، بما فيها الأساسي والمتقدم والمتخصص. ويعتمد المنهج التدريبي في «أكاديمية أمازون» على التعلم الذاتي وورش التدريب العملية والإلكترونية. ويمكن للمهتمين بالتسجيل في «أكاديمية أمازون» ومعرفة المزيد عنها زيارة الموقع الإلكتروني www.amazon.sa/amazonacademy.

• حدثونا عن استثمارات أمازون ومبادراتها الهادفة إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

•• تحرص شركة أمازون باستمرار على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها دعم البائعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، فقد استثمرت الشركة أخيراً في مضاعفة شبكة عملياتها وتوفير الإمكانيات اللوجستية ومجموعة من الأدوات والخدمات والبرامج المتقدمة التي تستهدف البائعين لمساعدتهم على تحقيق النجاح والوصول إلى المزيد من العملاء، إذ يأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بهدف توفير بيئة أعمال تتيح فرص نمو لمختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، وقعنا مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، من أجل التعاون على نطاق واسع وضم أكثر من 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة للبيع على موقع أمازون السعودية بحلول عام 2025 وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى الملايين من العملاء في المملكة. ويمكن للشركات بمختلف أحجامها، الاستفادة من حلول أمازون اللوجستية مع خدمة الشحن من قِبل أمازون (FBA)، وتطبيق Seller Mobile App لتتبع وإدارة أعمالها بسهولة، وتوفير أدوات الإدراج السهلة، وإتمام عمليات الدفع، وحماية بطاقات الائتمان من الاحتيال، مع مزايا ترويجية للمساعدة على اكتشافها من قبل العملاء، وتوفير التقارير والتحليلات لتحسين المبيعات، وغير ذلك الكثير من المزايا لمساعدتها على دعم أعمالها وازدهارها.