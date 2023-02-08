أعلنت «زين السعودية» توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة AST SpaceMobile، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الاتصالات وتقنيات الفضاء، بهدف التعاون في تطوير حلول اتصالات وخدمات رقمية جديدة بالاعتماد على الأقمار الصناعية، لتساهم في إيصال خدمات الاتصالات للمناطق النائية مثل الصحاري أو البحار.

وجاء توقيع المذكرة على هامش مؤتمر 2023 LEAP التقني العالمي الذي تستضيفه المملكة، حيث تسعى «زين السعودية» لتعزيز شمولية خدمات الاتصالات والحلول الرقمية على أوسع نطاق في المملكة، وبما يحقق إستراتيجية قطاع الاتصالات ومسيرة التحول الرقمي الوطنية وورفع جودة الحياة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» المهندس عبدالرحمن المفدى: «نطمح لتوسيع نطاق تغطيتنا من الخدمات الرقمية والاتصالات لتصل إلى كل بقعة في المملكة، وبأعلى جودة وموثوقية، مما يعزز دورنا في الوصول إلى عالم أكثر اتصالاً واستدامة. وإننا واثقون من خلال هذه الشراكة مع AST SpaceMobile، التي تعمل على بناء أول شبكة في العالم لاتصالات الجوال ذات النطاق العريض وتعتمد بشكل كلي على الفضاء، سنحقق الأثر المنشود على مستقبل قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة بإذن الله، وفي المناطق النائية بنحو خاص، ليبقى كل موطن ومقيم فوق هذه الأرض الطيبة على اتصال أينما كان».

من جانبه، عبر كريس إيفوري الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في AST SpaceMobile، عن بالغ سعادته في التعاون مع «زين السعودية»، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقيمة في المملكة بالاعتماد على الفضاء، ما سيعزز استدامة هذا القطاع الحيوي لجميع العملاء.

يذكر أن مشاركة «زين السعودية» في هذا الحدث العالمي، وللمرة الثانية على التوالي، تهدف إلى مواكبة جهود منظمي الحدث، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إلى جانب حرصها على دعم المحتوى المحلي والمشاريع الناشئة في المملكة في قطاع التقنية والاتصالات.