أعلنت مجموعة stc اليوم إطلاق صندوق stc المؤسسي للاستثمار (CIF)، والذي يستهدف من خلاله استثمار المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية في عدة مجالات من بينها التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكشين ومجالات أخرى واعدة.

وسيعمل الصندوق على الدفع باستثمارات إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز قيمة الابتكار ودعم رؤية المملكة 2030 في تنوع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة بإستراتيجية المجموعة محليا وإقليميا وعالميا، كما يستهدف الصندوق استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال في القطاعات التقنية والرقمية، والتنبؤ بالمجالات الجديدة في صناعة الاتصالات والتي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال stc.

وبهذا الشأن قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة: stc «إن إطلاق هذا الصندوق يتماشى مع إستراتيجية مجموعة stc وتطلعاتنا للعمل وفق وتيرة متسارعة للمساهمة في تنوع ونمو الاقتصاد الرقمي، ونسعى من خلاله أن نمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة المميزة من النمو والتوسع محلياً وإقليمياً والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالمياً».

وأضاف الوتيد: «لن تكتفي الشركة بالاستثمار والدعم المالي للمشاريع المستهدفة بل ستقوم بربط خدمات المجموعة بالمشاريع التي سيقوم الصندوق بالاستثمار فيها، وذلك بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والاستفادة من المنظومة الرقمية لمجموعة stc في عدة مجالات مثل: الخدمات السحابية والأمن السيبراني وعدة خدمات أخرى مع الاهتمام بالجانب الإستراتيجي والعائد المادي للمجموعة».

وعبر معتز العنقري الرئيس التنفيذي للاستثمار لمجموعة stc أن صندوق stc المؤسسي للاستثمار يعكس توجهات المجموعة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تتبنى تقنيات جديدة ونماذج أعمال رقمية تخدم 9 قطاعات مختلفة، وقال أيضا «إطلاق هذا الصندوق إكمال لمسيرة المجموعة الرائدة في دعم الشركات الناشئة والتي تلعب دورا مهم في تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، وأن هذا الصندوق سيتيح لنا الدخول في مجالات تشهد نمو متسارع محليا وعالميا، مما يتيح ل stc الاستثمار في منتجات تنسجم وتتوافق مع إستراتيجية المجموعة».

ويشهد قطاع ريادة الأعمال محليا وإقليمياً بروز الكثير من المشاريع والابتكارات ونماذج الأعمال الريادية التي تحمل فرصا استثمارية مميزة، ويعتبر إطلاق هذا الصندوق استمراراً لدور وجهود الشركة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات مثل مساهمتها في إطلاق برنامج inspireU والذي احتضن ودعم 92 مشروعا ناشئا على مدار 9 دفعات تجاوزت قيمتها السوقية 10 مليار ريال، وأيضا إطلاق صندوقSTV وصندوق stc venture والتي استثمرت في العديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة مما ساهم في تحقيق تنوع ونمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة ودعم رؤية المملكة ٢٠٣٠.