تقديراً لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية والتزامها بمعايير الاستدامة، حصلت مجموعة صافولا على شهادة مواءمة من الفئة الذهبية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك تقديراً لجهودها وتميزها في توفير بيئة عمل شاملة ومواءمة ومساندة لموظفيها من ذوي الإعاقة، واتخاذها كافة الإجراءات لجعل ثقافتها ورؤيتها القائمة على الشمول والتنوع متاحة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة. ويأتي ذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية تمكينهم ودمجهم في منظومة الأعمال بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع.

وتسلم الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا الأستاذ وليد فطاني يوم الخميس 5 يناير 2023م الموافق لـ 12 جمادى الآخرة 1444هـ، درع التكريم الخاص بشهادة مواءمة من الفئة الذهبية، من قبل الأستاذ عبدالرحمن العبداللطيف نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الامتثال والتشغيل بشركة تكامل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا الأستاذ وليد فطاني بهذه المناسبة: «يسعدنا الحصول على شهادة مواءمة من الفئة الذهبية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشكل دلالة واضحة وتأكيداً على حرص مجموعة صافولا وسعيها المتواصل لتطوير بيئة العمل لتكون شاملة ومواءمة لجميع الموظفين، وصولاً إلى أفضل بيئة عمل، وذلك انطلاقاً من إيمانها بمبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل المساهمة الاقتصادية للموظفين ذوي الإعاقة في قطاع الأعمال. وتأتي جهودنا وتطلعاتنا في إطار سعينا للمساهمة وتدعيم الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 التي اهتمت بتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص التعليم والإندماج والعمل».

ويُعتبر برنامج «مواءَمة»، شهادة تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبيئات العمل المتميزة بمواءمتها ومساندتها لموظفيها من ذوي الإعاقة. كما يهدف «مواءَمة» لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة كقوى عاملة في القطاع الخاص، من خلال توفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت، التي من شأنها توفير المساعدة والحلول حول كيفية تجهيز بيئات العمل الموائمة لهم وزيادة فرص العمل لذوي الإعاقة.

ويشترط الحصول على شهادة «مواءمة»، توفر ثمانية معايير لدى المنشأة وهي: الالتزام، والمعرفة، والتوظيف، وإدارة الموارد البشرية، والمنتجات والخدمات، والتواصل، والمرافق، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويعود اهتمام مجموعة صافولا بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة العمل لهم، منذ عام 2010م من خلال إطلاق برنامج «مكين»، حيث نجحت من خلاله في توظيف أكثر من 1200 شخص من ذوي الإعاقة منهم 273 موظف وموظفة على رأس العمل. وقد طوّرت المجموعة برامج عدة داعمة لذوي الإعاقة، لتدريبهم وتوظيفهم بغرض تهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة طرق التعامل مع ذوي الإعاقة في بيئة العمل. وقد حصلت عدد من الشركات التابعة لمجموعة صافولا، منها شركة عافية العالمية والشركة المتحدة للسكر، على شهادات اعتماد دولية في مطابقة معايير الوصول الشامل في البيئة العمرانية