أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأربعاء)، نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021، التي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5 مليار ريال، فيما بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30,220 مشتغلا، وبلغ عدد الباحثين 24,808 باحثين خلال عام 2021.

وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 50% من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع الخاص بنسبة 35%، فيما بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم 15%.

وأفاد التقرير بأن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الأكبر في مجال البحث والتطوير حيث بلغت نسبة المشتغلين 83% بواقع 25,178 مشتغلا، أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2967 مشتغلا بنسبة 10% من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير، وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2075 مشتغلا بنسبة 7% خلال عام 2021.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية كافةً، وتشرف فنياً على القطاع الإحصائي، وتصمم وتنفذ المسوح الميدانية، وتجري الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحلل البيانات والمعلومات، كما تنفذ جميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في السعودية مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدونها، وتبوبها، وتحللها، وتستخرج مؤشراتها الإحصائية.