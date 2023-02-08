تستعد مكاتب الاستقدام السعودية لاستئناف استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إثيوبيا، إذ وجه اتحاد الغرف السعودية تعميماً إلى كافة الغرف السعودية، أوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبت التعميم بشكل عاجل لمكاتب الاستقدام السعودية بضرورة التواصل مع مكاتب ووكالات التوظيف بمجمهورية إثيوبيا لتنشيط حساباتهم لدى السفارة السعودية هناك، وذلك لتعجيل إطلاق مسار الاستقدام من إثيوبيا. وأكد اتحاد الغرف السعودي على المعنيين والمختصين من مكاتب وشركات الاستقدام للمبادرة بالتواصل مع المكاتب الإثيوبية لحثهم على ذلك.يأتي ذلك بعد إيقاف استقدام العمالة من إثيوبيا لمدة 3 سنوات، ليتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.وخلال الفترة الماضية، تم حذف دولة إثيوبيا من منصة «مساند» الخاصة بالدول المفتوحة لاستقدام العمالة المنزلية، إضافة إلى إيقاف معاملات استخراج التأشيرات.