أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالزلفي للدورة (1444-1448هـ)، فوز 4 مترشحين، وهم؛ إبراهيم بن عطا الله عبدالرحمن العطا الله، ومحمد بن حمد عبدالرحمن الغنام، وهادي بن سليمان عبدالعزيز العليوي، وفهد بن عبدالله حمود الطريقي.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية، وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب، وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة -وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية- على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية، بهدف تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين، بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.