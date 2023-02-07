كشفت بيانات لوزارة الاستثمار، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية 10,7% في الربع الثالث من العام الماضي 2022 مقابل الفترة نفسها من العام 2021.ووفقا لأحدث نشرة شهرية للوزارة، فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7,2 مليار ريال (1,9 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 6,5 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.