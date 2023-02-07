أعلنت «سيجنا وورلد وايد انشورنس» اليوم حصولها على ترخيص فرع رسمي من البنك المركزي السعودي للعمل كشركة تأمين صحي في المملكة.

وبموجب هذا الإعلان، تصبح «سيجنا وورلد وايد انشورنس» أول شركة تأمين عالمية تحصل على ترخيص فرع للعمل في المملكة. إن شركة «سيجنا وورلد وايد انشورنس» هي إحدى الشركات التابعة لـمجموعة سيجنا الدولية للخدمات الصحية التي تقدم خدماتها لأكثر من 180 مليون عميل ومريض في أكثر من 30 دولة حول العالم («سيجنا»). ومن خلال هذا الترخيص، ستتمكن «سيجنا» من تقديم حلول تأمين صحي محلية عالية الجودة وبأسعار معقولة، مدعومة بقدراتها العالمية، للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في البلاد، وذلك من منطلق التزامها بالمساهمة في نمو قطاع التأمين الصحي في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال جيسون سادلر – رئيس سيجنا العالمية للصحة: «يسعدنا الإعلان عن هذا الإنجاز لشركة سيجنا في المملكة وفي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ ستمكننا هذه الخطوة من توفير قيمة إضافية لقطاع الصحة في المملكة، والوصول لشريحة أوسع من المجتمع، وخدمة أفضل لعملائنا من خلال مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الصحة والعافية التي تقدمها الشركة. تتواجد «سيجنا» في المنطقة منذ نحو عقدين من الزمن عبر العمل جنباً إلى جنب مع شركائها المحليين سابقًا ثم بشكل مستقل، الأمر الذي مكننا من اكتساب معرفة متعمقة باحتياجات القطاع الصحي وسوق التأمين الصحي في الشرق الأوسط، وبالتالي مساعدتنا على تقديم طيف أشمل من خدمات التأمين الصحي المثالية، والتي تلائم تطلعات عملائنا في المملكة. وتمثل هذه المناسبة خطوة مهمة في رحلة نمونا بالمملكة العربية السعودية والمنطقة».

وبدوره، قال جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للصحة المنزلية والخدمات الصحية – سيجنا العالمية للصحة: «نحن متحمسون حيال ما يتمتع به قطاع التأمين الصحي في السعودية من آفاقٍ للنمو بما يتماشى مع رؤية 2030. كما نشكر البنك المركزي السعودي على دعمه لمهمتنا المتمثلة في أن نكون قادرين على تقديم حلول تأمين صحي عالية الجودة وبأسعار معقولة، مع التركيز على تقديم خدمات عملاء ووسطاء متميزة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية».

وبصفتها رائدة حلول التأمين الصحي المرنة وذات الأسعار المدروسة، تعمل «سيجنا» باستمرار على استكشاف الفرص المتاحة في الأسواق القادرة على النمو لتمكينها من تقديم خدمات الصحة والعافية الرائدة في السوق. وأضاف دروش قائلًا: «نعمل على تطوير أعمالنا في المملكة لضمان حصول عملائنا في كافة أنحاء المملكة على أرقى وأفضل الخدمات الصحية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إطلاقنا المنتظر قريبًا».

وتكرس شركة الخدمات الصحية العالمية، سيجنا، جهودها لمساعدة الأفراد على تحسين صحتهم ورفاهيتهم وراحة بالهم. ومع ما تحمله من إرثٍ يمتد لأكثر من 200 عام، تلتزم سيجنا بوعدها المتمثل في توفير برامج الرعاية الصحية والعافية والإدارة السريرية لأصحاب العمل والأفراد والحكومات حول العالم.