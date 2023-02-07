أعلنت مجموعة آشمور للاستثمار المدرجة في المملكة المتحدة والمهتمة بالتركيز على الأسواق الناشئة، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي مستشفى كينغز كوليدج لندن (كينغز)، المستشفى البريطاني الرائد الذي يتمتع بأكثر من 175 عاماً من التميز في رعاية المرضى والتعليم الطبي والبحث العلمي، تعيين الدكتور مهيمن عبدالغني في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لكينغز السعودية.

يمتلك الدكتور مهيمن عبد الغني، الطبيب الاستشاري والقائد في قطاع الرعاية الصحية، أكثر من 25 عامًا من الإنجازات العالمية في القطاع، ويقول الرئيس التنفيذي الجديد الذي درس في جامعة هارفارد وحصل على عدد من الجوائز المرموقة في المنطقة تقديراً لريادته في الرعاية الصحية: «يسعدني أن أقود خطة توسع مستشفى كينغز كوليدج لندن في المملكة التي تتماشى مع رؤية 2030. أنا متحمس للعمل مع فريقي آشمور وكينغز لندن لتقديم أفضل ما في الرعاية الصحية البريطانية في السعودية والمنطقة، وملتزم بالعمل الجاد لإطلاق القيمة الكاملة لهذه الشراكة».

وذكر رئيس استثمارات الأسهم الخاصة للرعاية الصحية في آشمور، أحسن علي، أنه بعد الإطلاق الناجح لمستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي، ستتابع خطة توسع طموحة في جميع أنحاء السعودية والمنطقة ابتداءً بمستشفى كينغز في جدة، والمخطط أن تفتتح في الربع الأول من عام 2024 وقال «يسعدنا الترحيب بالدكتور مهيمن في كينغز ونتطلع للعمل معه في تأسيس مستشفيات كينغز السعودية كأفضل رعاية صحية عالية الجودة في السعودية».